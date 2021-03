Hohe Inzidenz im Kreis Viersen: Notbremse oder Test-Option?

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt seit einigen Tagen über 100. Der Kreis könnte die Corona-Notbremse mit einer Testpflicht umgehen.

Die Corona-Lage im Kreis Viersen hat sich über das letzte März-Wochenende wieder zugespitzt. Bereits am Freitag war der wichtige Wert der Sieben-Tage-Inzidenz auf 103,4 geklettert - aktuell liegt er am Montag bei 109,7. Damit hat der Kreis nun seit vier Tagen den Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten, bei dem die Corona-Regeln wieder verschärft werden müssen. Am Montagvormittag hatten sich weder das Land noch der Kreis geäußert, wann genau eine Verschärfung in Kraft tritt.

Die Regeln sind allerdings klar: In Landkreisen und kreisfreien Städten, deren Wocheninzidenz an drei Werktagen hintereinander über 100 liegt, müssen unter anderem Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen wieder schließen. Die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte dürfen aber Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttests erlauben - die Landesregierung bezeichnet diese Lösung als "Test-Option". Davon unberührt bleiben die schärferen Regelungen zur Kontaktbeschränkung.

Damit die Lockerungen in Kraft bleiben, muss ein bestätigter Negativ-Test bei den offiziellen Teststellen im Kreis vorliegen. Voraussetzung dafür: Betroffene Städte und Kreise müssen mit einer Allgemeinverfügung eine Nachweispflicht für negative Corona-Tests einführen. Die meisten Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen, die schon länger bei einer höheren Inzidenz liegen, haben sich für diesen Weg entschieden. Sie umgehen damit seit Montag die Notbremse.

Mehr Tests statt Corona-Notbremse: Der Kreis Viersen will Option wählen

Auch der Kreis Viersen hatte bereits am Samstag angekündigt, diese Option nutzen zu wollen. Dazu erklärte Landrat Dr. Andreas Coenen in einer Mittelung: „Noch fällt der Kreis Viersen nicht unter die Notbremse-Regelung des Landes. Wenn sich unsere Fallzahlen aber entsprechend entwickeln, beabsichtigen wir die Test-Option zu ziehen. Wir können das öffentliche und wirtschaftliche Leben nicht auf unbestimmte Zeit lahmlegen und das Land weiter zusperren. Stattdessen müssen wir den Infektionsschutz mit verantwortungsbewussten Öffnungen verbinden. Das ist angesichts der inzwischen verfügbaren Schnelltests und der anderen Hygienemaßnahmen wie Abstand und FFP2-Maske durchaus machbar.“

Für Einrichtungen und Geschäfte im Kreis Viersen bedeutet das, dass sie unter den vom Land beschriebenen Voraussetzungen auch dann geöffnet bleiben können, wenn der Kreis nach Maßgabe des Landes unter die Notbremse-Regelung fällt (also Inzidenzwerte über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen hat) – vorausgesetzt, das Land stimmt der Öffnung mit Test-Option zu.

Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Regeln gelten mit "Test-Option":

Einzelhandel: Auch Geschäfte, die über den täglichen Bedarf hinausgehen, dürften geöffnet bleiben - allerdings weiterhin nur mit Terminshopping und einer Kundenbeschränkung. Zutritt nur mit negativem Schnell- oder Selbsttests (nach § 4 Abs. 4 der CoronaSchVO). Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Körpernahe Diensleitungen: Wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist ebenfalls ein Test nötig.

Zoos und Tierparks: Auch hier ist der Zugang mit Tests und Termin weiterhin möglich. Für den Außenbereich gilt keine keine Vorgabe zu den zulässigen Personen je Quadratmeter.

Bibliotheken: Der Betrieb ist unter strikter Beachtung der Hygiene- und Abstands-Regeln zulässig. Testpflicht.

Museen, Ausstellungen, Schlösser etc: Auch hier gilt eine Terminbuchung und eine Testpflicht. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besucherinnen und Besuchern in geschlossenen Räumen darf eine Person pro 20 Quadratmeter nicht übersteigen.

Kontaktbeschränkung: Treffen im öffentlichen Raum sind mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand möglich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare, unabhängig von den Wohnverhältnissen, gelten als ein Hausstand. Ausnahme bei den Ostertagen (1.-5. April): zwei Hausstände mit insgesamt maximal fünf Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Änderungen sieht die Notbremse vor

In Hotspots mit einer Inzidenz über 100 sind Treffen im öffentlichen Raum höchstens mit einer Person aus einem anderen Hausstand erlaubt.

Vom 1. bis zum 5. April - also an den Osterfeiertagen - dürfen sich Personen eines Hausstandes mit mehreren Personen aus einem anderen Hausstand bis zu einer Gesamtzahl von höchstes fünf Personen treffen. Kinder bis einschließlich 14 werden nicht mitgezählt. Nach den Osterfeiertagen darf sich dann wieder nur ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen.

Der Betrieb von Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven auf die Abholung und Auslieferung bestellter oder automatisiert abholbarer Medien sowie deren Rückgabe beschränkt.

Der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig.

Die zulässige Gruppengröße bei Sport unter freiem Himmel höchstens zehn Kinder bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen.In Zoologischen Gärten und Tierparks sowie in nicht frei zugänglichen Botanischen Gärten, Garten- und Landschaftsparks ist der Zutritt zu geschlossenen Ausstellungsräumen für Besucherinnen und Besucher unzulässig.

Click and Meet wird zurückgenommen: Der Betrieb des Einzelhandels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleistungen mit Ausnahme des Versandhandels und der Auslieferung und Ablieferung bestellter Ware ist untersagt.

Der Verkauf von nicht mit handwerklichen Leistungen oder Dienstleistungen verbundenen Waren in Einrichtungen des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes ist unzulässig; ausgenommen ist der Verkauf von Zubehör.

In Geschäftslokalen von Telefondienstleistern sind nur die Störungsannahme sowie die Reparatur oder der Austausch defekter Geräte zulässig.

Die Erbringung von Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann ist untersagt. Ausnahmen: medizinisch notwendige Leistungen, Friseurdienstleistungen und Leistungen der nichtmedizinischen Fußpflege sowie der gewerbsmäßigen Personenbeförderung.