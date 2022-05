Kampf gegen „Homo-Mafia“: Priester in Köln vor Gericht

Köln. Ein polnischer Priester muss sich in Köln wegen Volksverhetzung verantworten. Vor Gericht erhält er von Zuhörern sogar Applaus.

Er sieht sich als Kämpfer gegen die „Homo-Mafia“ in der Kirche: Am Freitag musste sich der erzkonservative polnische Priester Dariusz Oko wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Köln verantworten. Er hat in einem Beitrag für eine katholische Zeitschrift in Köln Homosexuelle als „Parasiten“ und „Krebsgeschwür“ bezeichnet.

Oko legte Einspruch gegen den im Sommer verhängten Strafbefehl ein, weswegen es nun zum Prozess vor Gericht kam – auch unter großem Interesse aus Polen. Im vergangenen Sommer hatte die polnische Regierung nach Bekanntwerden des Strafbefehls Kritik an der deutschen Justiz geäußert. Dabei steht ausgerechnet Polen innerhalb der EU selbst wegen des Justizsystems in der Kritik.

Oko will Kirche gegen „Genderideologie verteidigen“

Am Freitag ging es um die Frage, ob diese Äußerungen durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind oder ob die Grenze zum Strafbaren überschritten ist. Auch der Redakteur der Zeitschrift „Theologisches“, Johannes Stöhr, stand am Freitag vor Gericht. Aus dem Artikel mit dem Titel „Über die Notwendigkeit, homosexuelle Cliquen in der Kirche zu begrenzen“ der in zwei Teilen in der ersten Jahreshälfte 2021 erschien, spricht der blanke Hass gegen Homosexualität.

Oko sieht eine Unterwanderung der Kirche durch die Homo-Mafia, skizziert ein populistisches Bild von Macht und Unterdrückung. Überhaupt sieht er seine Aufgabe darin, „die Kirche und Gesellschaft gegen die Genderideologie“ zu verteidigen. Die „Homo-Mafia“ sei ein Krebsgeschwür, das bereit ist, seinen Wirt zu töten“. Überhaupt strotzt der Artikel von Verallgemeinerungen, Wiederholungen und bildlichen Vergleichen mit Krebsgeschwüren und der italienischen Mafia.

Polnische Zuhörerinnen und Zuhörer applaudierten

Nachdem die Vorsitzende Richterin Sophie Schwartz den seitenlangen Artikel inklusive Fußnoten etwa drei Stunden lang vorgelesen hat, applaudierten die polnischen Zuhörerinnen und Zuhörer, seine Unterstützer. Im Internet gibt es eine polnisch-, deutsch- und englischsprachige Unterstützungsseite für Oko. „Sagen wir Nein zur Zensur des Wortes“, heißt es dort. Oko soll der PiS-Partei nahestehen.

Nach der Mittagspause will sich Oko zur Sache äußern, kündigte sein Anwalt an. Wolfgang Rothe, ein Priester aus München, hatte die Anzeige damals erstattet. Er habe den Artikel eher zufällig gelesen. Seit der Anzeige sieht er sich Hass und Hetze ausgesetzt. Er sei ein Nestbeschmutzer, eine Schande für die katholische Kirche, bekomme er aus katholischen Kreisen zu hören, schildert er am Freitag. Und: Er müsse exkommuniziert werden.

Aus dem rechtspolitischen Spektrum würde ihm vorgeworfen, die Anzeige würde die Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit verletzen. All das empfinde er als strapaziös. Und doch fühle er sich moralisch verpflichtet, „etwas dagegen zu unternehmen“. Auch wenn die Zeitschrift eher ein Nischenblatt sei, dürfe es für Hetze in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz, keine Nische geben. „Ich habe mich aber auch als Christ, als Katholik in der Plicht gefühlt, denn als Christen sollten wir für diskriminierte Minderheiten eintreten und nicht an diesem Hass und der Hetze beteiligen“, sagte er am Freitag vor Journalisten. Den beiden Angeklagten könnten eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe drohen.

