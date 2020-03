Duisburg/Marl. Für einen Euro näht Katrin Mrozek im Homeoffice in Duisburg den Nase-Mund-Schutz nach dem Essener Muster. 50 Stück gehen an die Kinderklinik.

Die Nähmaschine hier in der zweiten Etage in Duisburg-Großenbaum rattert unaufhörlich. Seitdem Katrin Mrozek den Aufruf der Vestischen Kinderklinik in Datteln auf Facebook gelesen hat, Mund-Nase-Masken zu spenden, steht weder das Telefon noch die Nähmaschine still. Die 42-Jährige ist auf der Jagd nach jedem Euro – für ein wichtiges Ziel: Der Förderverein „Klara Hospiz“, für den sie als Koordinatorin arbeitet, möchte ein stationäres Hospiz in Marl im Kreis Recklinghausen bauen.

Dafür braucht der Verein Geld. Geld, das nun während der Corona-Pandemie wegbricht. Schon seit vielen Jahren sammelt der Verein Spenden. Dafür näht und bastelt Katrin Mrozek mit weiteren Ehrenamtlichen normalerweise, um Deko, Kissen, Karten und Co. auf Kreativmärkten für den guten Zweck zu verkaufen. Doch diese Termine entfallen nun alle bekanntlich, das Spendenaufkommen brach wie bei vielen anderen Hilfsorganisationen ein.

25 Näherinnen arbeiten an den Masken

Und dann las Katrin Mrozek den Aufruf der Kinderklinik. „Kommt und näht uns eins!“ forderte die Klinik die Leser auf Facebook auf. Dazu gab es eine Nähanleitung für eine Mund-Nase-Maske. Dem Hospiz-Förderverein steht eine Ärztin vor, auch bei ihr fehlen Masken. Und in Apotheken, Pflegediensten, bei Ärzten. Die Idee war also schnell geboren: Warum nicht Masken für den guten Zweck schneidern? Katrin Mrozek stieg mit 25 Näherinnen in die Produktion ein. Eine Maske wird gegen eine Spende von einem Euro abgegeben. Denn das ist das Motto des Hospiz-Vereins: „Ein Euro für Klara“. Mit dieser kleinen Summe, davon ist Katrin Mrozek überzeugt, kann jeder helfen. .

1700 Bestellungen innerhalb von nur knapp einer Woche liegen inzwischen vor. Eine Win-Win-Situation für alle: Der Hospiz-Verein kann sein Spendenloch zumindest ein wenig kitten und Menschen, die Masken brauchen, bekommen welche. Aber: Der Hospiz-Verein übernimmt keine Gewähr – und keine Haftung - für die Wirksamkeit des Mund-Nase-Schutzes. Schließlich kann es sich nur um einen Behelfsschutz, nicht um eine medizinische Ausrüstung, handeln. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

Kinderfreundliche Stoffe in bunten Farben



Katrin Mrozek ist von der Auftragsfülle überwältigt. Zunächst kann sie kaum weitere Bestellungen annehmen, erst einmal müssen die Aufträge abgearbeitet werden. Für die Dattelner Kinderklinik liegen 50 Mund-Nase-Masken zur kontaktlosen Auslieferung bereit – kinderfreundlich in buntem Stoff. Ansonsten sind die Masken schlicht weiß. Den Stoff bekommen die Näherinnen gespendet, in der Wohnung von Katrins Mutter ist ein provisorisches Stofflager entstanden.

Die Näherinnen arbeiten inzwischen mit dem Schnittmuster, das die Stadt Essen auf ihre Internetseite gestellt hat. „Die Anleitung ist richtig gut“, sagt die Diplom-Pädagogin, die seit sieben Jahren näht. Am Sonntag hat sie bis zum Abend 25 Schutzmasken geschneidert. „Eine gute Näherin schafft 30 bis 40 pro Tag“, sagt sie. Pro Maske benötigt sie maximal eine Viertelstunde, inklusive Zuschnitt.

Weil es so viele Aufträge gibt, werden noch Näherinnen gesucht. Wer sich ehrenamtlich für das Projekt engagieren möchte, kann sich bei Katrin Mrozek unter 0157-76334760 melden. Weitere Informationen gibt es unter www.klara-hospiz.de