Was früher die Mundpropaganda war, ist heute die Online-Bewertung: Bevor es zu einem Mittagessen in ein Restaurant oder für eine Nacht ins Hotel geht, werden vorher die Bewertungen im Netz kontrolliert. Schmeckt das Steak? Ist die Toilette sauber? Das Personal freundlich? Ein, zwei Klicks reichen aus, um auf einen Blick informiert zu sein. Für die potenziellen Gäste schön, für Restaurants und Hotels manchmal eher nicht.

„Online-Bewertungen können Fluch und Segen zugleich sein. Sie geben unseren Gästen die Möglichkeit, ihre Einschätzung abzugeben, was eine wichtige Information für den Betrieb sein kann. Allerdings kommt es auch zu ungerechtfertigten Bewertungen bis hin zu Beleidigungen oder Drohungen“, sagt Bernd Niemeier, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) in Nordrhein-Westfalen.

Bei einer aktuellen Umfrage des Verbands gaben knapp 78 Prozent der befragten Hoteliers und Gastronomen an, schon mal ungerechtfertigt im Netz bewertet worden zu sein. „Ungerechtfertigt“ deshalb, weil der vermeintliche Gast gar kein Gast war, den Betrieb also gar nicht besucht hat, oder weil Gäste mit negativen Bewertungen drohen, um Vergünstigungen zu bekommen.

Eine Erfahrung, die auch Christopher Klump schon machen musste. Seit sieben Jahren leitet der 36-Jährige gemeinsam mit seiner Schwester Katharina das Landhotel Voshövel in Schermbeck und kennt solche dreisten Maschen. „Im vergangenen Jahr haben sich die Erpressungsversuche eine kurze Zeit gehäuft“, sagt er. „Man kann wenig dagegen tun, weil eine Bewertung immer auch eine subjektive Meinung ist. Wenn dort aber Unwahrheiten stehen oder Personal namentlich angegangen wird, versuchen wir dagegen etwas zu tun. Falsche Bewertungen wirst du kaum los.“

Online-Bewertungen: Die Unzufriedenen schreiben eher

Erst kürzlich aber sei ihnen gelungen, eine acht Jahre alte schlechte und vor allem falsche Bewertung auf einem Portal löschen zu lassen. Besonders ärgerlich in diesem Fall: über Jahre hinweg stand die miese Rezension ganz oben bei den Suchergebnissen. „Leute suchen unter 300 positiven Bewertungen die eine schlechte und klicken dann drauf. Dadurch ist sie für Google relevant“, erklärt Klump. Grundsätzlich seien die Internetnutzer aber erfahrener geworden im Umgang mit Bewertungen. „Jeder Nutzer weiß mittlerweile, dass eher die Unzufriedenen Rezensionen schreiben.“

Genau das hat auch Ullrich Langhoff, Betreiber des Restaurants Lippeschlößchen in Wesel, beobachtet und aktiv gegengesteuert, wie er sagt: Gäste spricht er nun gezielt an und bittet um Bewertungen im Netz. So würden etwa auch Stammgäste animiert, die sonst wahrscheinlich niemals eine Bewertung geschrieben hätten, schätzt Langhoff, der die Rezensionen über sein Restaurant regelmäßig verfolgt.

Teilweise gibt es sogar unechte Bewertungen

„Mal sind die Bewertungen toll, zum Teil aber auch so gewöhnungsbedürftig, womit man dann gar nichts anfangen kann.“ Bei besonders negativen Ausreißern sucht der Gastronom den Kontakt zu den ehemaligen Kunden und hört dann auch mal die ein oder andere Ungereimtheit – etwa dann, wenn Gäste an Tagen in seinem Haus gewesen sein wollen, an denen gar nicht geöffnet war oder Speisen auf ihren Tellern gehabt haben wollen, die Langhoff gar nicht auf der Karte stehen hat.

Sachliche Kritik sei jedoch immer willkommen, sagt Verbands-Präsident Niemeier: „Überall, wo Menschen arbeiten, kann es zu Fehlern kommen. Deshalb ist konstruktive Kritik eine wertvolle Hilfe und kann Anstoß sein, sich und seinen Betrieb zu verbessern.“

Im Gastgewerbe ist das Thema Online-Rezensionen allgegenwärtig und wird es auch weiterhin bleiben – auf unabsehbare Zeit. „Online-Bewertungen wird es immer geben und das ist auch gut so“, sagt Christopher Klump. Diese müssten für Hoteliers und Gastronomen aber fairer gestaltet werden: „Es gibt immer noch einige Portale, wo man nicht Gast gewesen sein muss, um eine Beurteilung zu schreiben.“ Restaurant-Geschäftsführer Ullrich Langhoff fordert zudem eine zeitliche Begrenzung für Bewertungen, etwa ein Jahr. So würden beispielsweise Personalfluktuation und Betreiberwechsel besser aufgefangen.

Rezensionen: Ein Blick auf den Durchschnitt

Grundsätzlich sollte sich die Branche aber nicht beirren lassen, rät der erfahrene Gastronom. „Man lernt damit umzugehen und darf sich nicht bekloppt machen lassen.“ Selbst nutzen der Gastronom Langhoff und der Hotelier Klump Online-Bewertungen bei anderen Häusern selten. Ullrich Langhoff bewertet lieber vor Ort die Speisekarte. Christopher Klump wagt nur bei Auslandsreisen mal einen Blick in die Rezensionen und schaut dann lieber auf den Durchschnitt, statt auf die negativen Ausreißer: „Gute und schlechte Bewertungen pendeln sich ein. Ein Trend ist dann erkennbar.“