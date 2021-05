IG-Metall: Soziale Verwerfungen mit Mitbestimmung verhindern

An Rhein und Ruhr. Die Gewerkschaften feiern in diesem Jahr 70 Jahre Montanmitbestimmung. Die IG-Metall in NRW fordert eine Ausweitung auf alle Wirtschaftsbereiche.

Jüngere Menschen können mit dem Begriff „Montanmitbestimmung“ oft nur wenig anfangen. Als diese vor genau 70 Jahren gesetzlich verankert wurde, da glich das einer Revolution. Denn fortan bestimmten Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichrangig die Geschicke der großen Betriebe in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Bergbau.

Vorausgegangen waren heftige Arbeitskämpfe in den Nachkriegsjahren.Die Arbeiter wollten in der jungen Bundesrepublik nicht mehr nur Lohnempfänger sein, sondern auch beim Wohl und Wehe ihrer Arbeitsplätze mitreden. In den Zechen und Hüttenwerken stimmten seinerzeit 90 Prozent der Beschäftigten für Streiks, falls die damalige Adenauer-Regierung den Gewerkschaften nicht entgegenkommen sollte.

Im Frühjahr 1951 gab die konservativ-liberale Bundesregierung nach langem Tauziehen nach. Es war der größte Erfolg des damaligen DGB-Vorsitzenden Hans Böckler, der aber den Lohn seines Kampfes nicht mehr erlebte. Böckler starb kurz vor Inkrafttreten des Gesetzes 76-jährig in Köln.

Montanmitbestimmung: Hans Böckler erlebte es nicht mehr

Durch das Auslaufen des Bergbaus und die Krisen der Stahlindustrie profitieren heute jedoch immer weniger Beschäftigte von dieser paritätischen Form der Mitbestimmung. Allein bei der Kohle arbeiteten Ende der 50er Jahre rund eine halbe Million Menschen. Nur etwas weniger war es beim Stahl.

Dennoch ist die paritätische Mitbestimmung für die Gewerkschaft IG Metall alles andere als ein Auslaufmodell: „Nicht nur unsere Auto- oder energieintensiven Unternehmen stehen vor gewaltigen Veränderungen. Wenn die Firmen den Sprung in die Zukunft schaffen wollen, dann geht das am besten gemeinsam mit den Beschäftigten“, meint Knut Giesler als IG-Metall-Vorsitzender in NRW. Man dürfe die Zukunft eben nicht allein den Eigentümern oder Managern überlassen,

IG Metall fordert Ausweitung der Mitbestimmung

Und er nennt Ford in Köln als ein Beispiel, wo gerade Arbeitnehmer und Kapitalseite vereint die Zukunft der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie besprechen. Oder Trilux in Arnsberg: „Trilux als Leuchtenhersteller hat früher vor allem Blech bearbeitet, inzwischen hat sich das Unternehmen zum Elektronikspezialisten für Lichttechnik gewandelt, weil die Betriebsräte an dieser Transformation mitgewirkt haben.“

Als Negativbeispiel nennt er einen großen Kolbenring-Hersteller im bergischen Burscheid. „Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass dieses Werk mit 3000 Beschäftigten in fünf Jahren kaum noch Kolbenringe produzieren wird. Ohne Rücksicht auf die Mitarbeiter wird einfach weitergemacht. Hier wären mehr Initiativrechte für Betriebsräte ein Segen“, meint Giesler.

Darum fordert die IG Metall eine Ausweitung der Mitbestimmung auf möglichst alle Bereiche der Wirtschaft. „Zur gesellschaftlichen und demokratischen Stabilität brauchen wir sie gerade in diesen Zeiten. Dass Arbeitsplätze nicht einfach wegfallen und dass soziale Verwerfungen verhindert werden – das alles ist ein Kunststück der Montanmitbestimmung“, sagt er.

IG Metall: Doppelstimmrecht nicht mehr zeitgemäß

Dass außerhalb von Kohle und Stahl geltende Doppelstimmrecht der Aufsichtsrats-Vorsitzenden ist seiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. „Auch in den Klein- und Mittelbetrieben funktioniert es besser, wenn die Arbeitnehmer auf Augenhöhe mit den Chefs oder Inhabern am Tisch sitzen“, so der 57-jährige Metaller.

Allerdings gibt es da großen Widerstand aus der Politik. Das angekündigte Betriebsrätemodernisierungsgesetz sollte eigentlich solche Mitarbeiter schützen, die einen Betriebsrat in Unternehmen wie etwa Amazon gründen wollen. Doch das Gesetz kommt kaum von der Stelle.

Lob für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

„Wir haben leider nur Rechte, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“, sagt Giesler. Erst dann könnte zum Beispiel ein Sozialplan erzwungen werden. „Besser wäre es, wenn die Mitarbeiter viel früher in die Entwicklung des Unternehmens mit eingebunden würden. Wer täglich im Betrieb mitarbeitet, hat meist die besseren Ideen.“

Und wie sieht er unter diesem Blickwinkel die Bundestagswahl? „Bei der SPD haben wir viel Unterstützung“, sagt er. Er lobt aber auch den NRW-Ministerpräsidenten: „Herr Laschet hat gelernt, was Mitbestimmung für einen Wert hat. Das Thema funktioniert mit ihm wirklich gut. Aber leider gibt es in der CDU auch viele, die eher weniger als mehr Mitbestimmung wollen.“ Von den anderen Parteien kann er das (noch) nicht einschätzen.

