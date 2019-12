„Ihr müsst mir dann aber wieder auf die Beine helfen…“

Essen. Matthias Maruhn nimmt an den „Fridays for Future“ - Protesten teil. Und erinnert sich dabei an die Demonstrationen in den 1970er-Jahren.

Wenn man mehr Jahresringe auf dem Buckel hat als eine Stunde Minuten auf dem Zifferblatt, dann lädt der Jungbrunnen zum Bade. Ich habe mir am vergangenen Freitag mal solch eine Frischzellenkur verpasst. Und das kam so: Meine Frau scheuchte mich auf, beim „Friday for Future“ mitzumarschieren. Ich habe erst genölt, „da sind doch nur Blagen unterwegs“, meine Frau hielt mit einem „genau, und die Kinder können uns jetzt gut gebrauchen“ siegreich dagegen. Wir sind hin. Und waren gar nicht mal so allein in der Gruppe „Fortgeschrittene“. Einige Eltern und auch deren Eltern waren am Start und stimmten in die Gesänge mit ein: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“. Wobei das mit der Zukunft bei uns Omas und Opas ja schon durchaus eine überschaubare Größenordnung ist.

Zwei jungen Mitstreitern versuchte ich unsere Situation mit einem Bild aus ihrer Welt deutlich zu machen: „Wenn mein Leben eine Netflix-Serie wäre, dann würde die heutige Folge zu Beginn der letzten Staffel gesendet.“ Ich bin nie ein großer Demo-Gänger gewesen. Klar, 1968 bin ich hinter den Primanern hergedackelt und habe „Dubcek, Svoboda“ gerufen, 1972 war ich in München auf einer Kundgebung und ein Polizist hat mir mit dem Knüppel den Rücken gegerbt, aus meiner Sicht ohne jeden Grund, für jeden Schlag brauchte ich ein Jahr, um wieder Vertrauen in Uniformen zu gewinnen.

„Wir streiken, bis ihr handelt“

Danach war ich meist als Journalist vor Ort, ein stiller Beobachter. Jetzt schaue ich mich neugierig um, blicke in die jungen Gesichter, erkenne ebenso Sorge wie Zuversicht, eine gute Mischung, um Probleme anzugehen. Ich mag diesen heiligen Ernst bei den Jungen und vor allem Mädchen, die tiefe Überzeugung, genau das Richtige zu tun. Für sich, aber auch für andere. Und man muss feststellen: Bei den ersten Demos Anfang des Jahres unkten noch die Zweifler. In spätestens sechs Wochen sei das ganze Demo-Tamtam wieder vergessen, dann schlössen sich die Schüler wieder im Internet ein.

Nichts da, Pustekuchen. „Wir streiken, bis ihr handelt“, steht auf den Fahnen. Den Kritikern der Kinderzüge allerdings geht dagegen langsam die Munition aus. Und niemand, der was von der Sache beruflich versteht, versorgt sie mit neuen Patronen. Es bleibt ihnen nur das Pfeifen im Walde, aus dem dann nur zu schnell der Hohn der Angst wird, weil man mit Vollgas trotz aller Warnungen an der letzten Ausfahrt vorbeigerast ist. Mich jedenfalls macht es nervös, dass alle, die Ahnung haben, auf Seiten der Kinder sind.

Ein Bad im Jungbrunnen

Unser Demozug ist vor unserem Verlagshaus angekommen. Alle bleiben stehen. „Hinsetzen.“ O je. Ich lass mich langsam auf den Asphalt sinken. „Müsst mir gleich wieder hochhelfen“, bitte ich zwei jüngere Mädels neben mir. Meine Frau rollt mit den Augen, sie hasst es, wenn ich mit meinem Alter kokettiere. Nach drei Minuten geht es weiter, ich komme ohne Hilfe auf die Beine, stöhne aber dramatisch, um in der Rolle zu bleiben. Auf dem riesigen Display des Zeitungsturmes erscheint eine neue Nachricht. „Ministerin warnt: Im kommenden Sommer droht Wasserknappheit.“ Dann wird’s ja noch schwieriger mit dem Jungbrunnen. Und dabei kann ich ihnen so ein Bad nur wärmstens ans Herz legen.