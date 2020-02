Ingrid Kühne spricht über Karneval und Humor am Niederrhein

Xanten. Kabarettistin Ingrid Kühne verrät, was sie am Karneval stört, wieso es so wenige Büttenrednerinnen gibt und welchen Narrentraum sie hegt.

Etwas heiser klingt Ingrid Kühne an diesem Morgen schon, dabei hat sie sich am Abend zuvor nach einem ihrer vielen Auftritte extra noch in die Wanne gelegt und ist früh schlafen gegangen. Und das, obwohl sie eigentlich eine Nachteule ist. Aber für ein Gespräch über niederrheinischen Karneval, jecke Frauen und große Narrenträume bricht die 51-jährige Kabarettistin aus Xanten gerne mal mit ihren Gewohnheiten.

Sie sind am Niederrhein zuhause, starteten hier Ihre Karriere. Groß raus kamen Sie aber in Köln. Daher die wichtigste Frage zuerst: Helau oder Alaaf?

Früher habe ich mich immer mit einem Helau verabschiedet, weil ich ja eben aus einem Helau-Land komme. Aber es gibt gefühlt in jedem kleinen Dorf einen anderen Schlachtruf, so dass ich mir das irgendwann abgewöhnt habe. Damit trete ich dann auch niemandem auf den Schlips.

2010 gingen Sie zum literarischen Komitee des Festkomitees Kölner Karneval, 2014 traten Sie als Kabarettistin im WDR bei „Blötschkopp und die Rampensäue“ auf und gewannen dort den Publikumspreis. Wie groß war der Schritt vom Karneval zum Kabarett?

Eigentlich war das ein ganz kleiner, weil es zunächst nur ein Versuch war. An einem Montagabend im Jahr 2014, einen Tag nach dem WM-Sieg, habe ich erstmals eine kleine Kabarettnummer in Köln gespielt. Danach bekam ich weitere Auftritte, alles ging plötzlich ganz schnell. Irgendwann hat mich dann jemand gefragt, ob man mich auch mit meinem Solo-Programm buchen kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch keines, das musste sich also schnell ändern.

Und heute? Mögen Sie lieber Karneval oder Kabarett?

Das kann ich so gar nicht sagen. Ich freue mich jedes Mal auf den Tusch im Karneval. Allerdings bin ich dabei immer nur Teil einer fünfstündigen Veranstaltung und muss die Leute innerhalb von drei Minuten überzeugen. Ansonsten fangen sie an zu quatschen und dann kann ich sie auch nicht mehr zurückholen. Beim Kabarett dagegen sitzen die Leute nur wegen mir, deswegen hören sie auch auf jeden Fall zu. Aber trotzdem fehlt mir bei den ersten Solo-Auftritten im März immer erst einmal der Tusch.

Mittlerweile sind Sie bereits in Fernsehsendungen wie der ZDF-Mädchensitzung oder der ARD-Ladiesnight zu sehen. Braucht es so spezielle Formate im Karneval und Kabarett, weil Frauen in der Branche noch immer weniger als Männern zugetraut wird?

Ja! Es ist leider immer noch so, dass wir Frauen nicht in dieser Menge stattfinden. Im Kabarett wird bei Mischprogrammen meistens nur eine Frau dazu gebucht. Im Karneval ist es genau das Gleiche, unter fünf Büttenrednern gibt es höchstens eine Frau – selbst bei Damensitzungen. Karneval ist immer noch eine Männerdomäne. Dabei gibt es so viele Frauen, die lustig sind.

Mit Ihren Solo-Programmen touren Sie durch ganz Deutschland. Lachen die Menschen je nach Region über andere Witze?

Auf alle Fälle! Mein Mann fährt meistens mit und oft sind wir beide erstaunt darüber, welche Witze wo auf einmal besonders gut ankommen. Manche Witze gehen immer, aber trotzdem unterscheiden sie sich je nach Region in ihrer Intensität.

Wie würden Sie den Humor am Niederrhein beschreiben?

Der Niederrheiner lacht schneller, intensiver und lauter. Außerdem fühlt er sich meist bestätigt und kommt am Ende zu mir, um zu sagen: Du erzählst das wie bei uns zuhause. Dabei ist mir besonders wichtig, dass vor allem die Männer nie beleidigt sind. Ich gehe ja nie unter die Gürtellinie, deshalb fühlen sie sich höchstens ertappt.

Sie haben einen 21-jährigen Sohn, den Sie in Ihren Programmen auch schon mal auf die Schippe nehmen. Ist ihm seine Mutter manchmal peinlich?

Mein Sohn steht da drüber. Er weiß ja, dass das alles Spaß ist. Außerdem ist er stolz, was seine Mama so macht. Er ist aber nie überrumpelt, wenn ich auf der Bühne etwas von ihm erzähle. Und wenn er wirklich mal sagen würde, dass ich etwas über ihn aus dem Programm nehmen soll, würde ich das auch machen.

Zurück zum Karneval. Was verbinden Sie ganz persönlich damit?

Karneval ist für mich ein Lebensgefühl. Ich bin in Aldekerk aufgewachsen, wo meine Mutter schon Büttenrednerin war und mit meinem Onkel Zwiegespräche geführt hat. Deshalb ist es für mich heute das Größte, die Menschen mit meinen Erzählungen zum Lachen zu bringen.

Die einen lieben sie, die anderen versuchen einen möglichst großen Bogen darum zu machen. Was nervt Sie manchmal an der Narrenzeit?

Bei den großen Partyformaten gibt es mittlerweile nur noch einen Quotenredner, dem niemand mehr zuhört. Da klopfen die Gäste mittendrin mit ihren kleinen Schnapsflaschen auf den Tisch, rufen den Kellnern quer über den Tisch ihre nächste Bestellung zu oder gehen ständig raus und wieder rein in den Saal. Das ist einfach respektlos dem gegenüber, der auf der Bühne spricht.

Wie sieht Ihre Arbeit während der Karnevalssession aus?

Ich bin in der Regel von November bis zum ersten Advent und dann wieder von Anfang Januar bis Sonntagabend vor Rosenmontag unterwegs. In der Hochphase habe ich samstags um 13 Uhr den ersten Auftritt und dann geht es Schlag auf Schlag. Am Tag kann ich so auch schon mal 500 oder 600 Kilometer fahren.

Das klingt nach ziemlich viel Stress. Haben Sie da überhaupt noch Lust, selbst Karneval zu feiern?

Normalerweise ist an Rosenmontag die Luft so raus, dass ich mir den Kölner Zug vom Sofa aus im Fernsehen ansehe. In diesem Jahr hatten wir allerdings Karten für die WDR-Ehrentribüne, um das Ganze von dort aus zu erleben. Aber sonntags beim Xantener Karnevalsumzug fahre ich immer auf dem Wagen des Xantener Blutwurstkomitees mit, weil ich dort auch Mitglied bin. Das ist für mich das Größte.

Und wenn Sie einen Narrenwunsch frei hätten?

Mein Traum ist es, einmal auf auf einem Wagen des Kölner Rosenmontagszugs mitzufahren.