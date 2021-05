Inzidenz unter 50: Was das für den Kreis Viersen bedeutet

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bis zum Jahresende 30 Millionen Corona-Impfdosen an arme Länder abgeben. Dies habe sie beim Welt-Gesundheitsgipfel zugesagt, sagte Merkel.

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt seit dem Pfingstwochenende unter 50. Was sind wieder Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich?

Der Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen im Kreis Viersen setzt sich fort: Seit dem Pfingstmontag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem wichtigen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Dienstag ging der Wert erneut leicht zurück, aktuell beträgt er nach Angaben des Robert-Koch-Institutes 48,5. Zum Vergleich: Vor vier Wochen betrug die Inzidenz dem RKI zufolge noch 137,5. Doch was bedeutet der Rückgang der Zahlen, wann sind wieder Lockerungen im Kreis möglich?

Grundvoraussetzung dafür: Die Inzidenz muss stabil unter dem Grenzwert von 50 bleiben. Als stabil gilt laut NRW-Gesundheitsministerium dabei ein Sieben-Tage-Wert, der an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert liegt. Auch Samstage werden im Gegensatz zu Sonn- und Feiertagen mitgezählt. Sind die fünf Tage erreicht, tritt die neue Regelung am übernächsten Tag in Kraft. Weil der Pfinstmontag also nicht mitzählt, könnten die Corona-Regeln im Kreis Viersen frühestens am nächsten Montag (31. Mai) gelockert werden - solange die Inzidenz weiter unter 50 bleibt.

Weiterhin entscheidend sind mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz die jeweiligen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dies hängst mit der Bundesnotbremse zusammen. Das ist insofern spannend, da die des Landeszentrums Gesundheit (LZG), auf die sich das Land NRW sonst beruft, auch für vorherige Tage rückwirkend korrigiert werden, wenn es beispielsweise Nachmeldungen von Infektionen gab. Das RKI korrigiert diese Werte nicht. Die Lockerungen treten nicht automatisch in Kraft. Wenn die stabile Inzidenz erreicht ist, muss das Land den Kreis Viersen erst in eine Allgemeinverfügung aufnehmen - anschließend werde die geänderten Maßnahmen öffentlich bekanntgegeben.

Allgemein: Laut Bundesinfektionsschutzgesetz stehen vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene negativ Getesteten gleich. In der Regel ist also dort, wo ein Test notwendig wäre, auch der Nachweis über Impfung oder Genesung ausreichend. Zudem werden Geimpfte und Genesene bei Personenbegrenzungen nicht mitgezählt.

Allgemein: Laut Bundesinfektionsschutzgesetz stehen vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene negativ Getesteten gleich. In der Regel ist also dort, wo ein Test notwendig wäre, auch der Nachweis über Impfung oder Genesung ausreichend. Zudem werden Geimpfte und Genesene bei Personenbegrenzungen nicht mitgezählt.

Ausgangssperre: keine

Kontaktbeschränkungen: Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten (plus Kinder bis 14 Jahren) möglich

Gastronomie: Neben dem Außenbereich, dürften Gastrobetriebe nun auch den Innenbereich öffnen – Gäste und Angestellte brauchen dafür einen negativen Test und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Der Betrieb von Kantinen und Mensen ist erlaubt

Private Veranstaltungen: im Außenbereich mit max. 100 Personen zulässig, in Innenräumen mit max. 50 Personen – jeweils mit negativem Testergebnis. Kinder werden mitgezählt. Partys und vergleichbare Feiern sind weiterhin verboten.

Kultur: Konzerte und Aufführungen auch in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind erlaubt. Voraussetzungen sind ein negatives Testergebnis der Zuschauer, Einhaltung des Mindestabstands und Kontaktrückverfolgung. Konzerte unter freiem Himmel mit max. 500 Personen (Sitzplan) und negativem Testergebnis möglich. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich

Sport: Kontaktsport im Freien ist ohne Personenbegrenzung erlaubt. In der Halle oder in Fitnessstudios sind Tests verpflichtend und die Kontaktnachverfolgung muss geregelt sein, Kontaktsport darf drinnen nur in Gruppengrößen wie bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen stattfinden.

Zuschauer beim Sport: Zuschauer sind unter freiem Himmel auch ohne Test erlaubt (bis zu 20 Prozent der Kapazität, max. 500 Personen). in Innenräumen nur auf Sitzplätzen und mit negativem Testergebnis, bis zu 20 Prozent der Kapazität, höchstens jedoch 250 Menschen

Freizeit: Freibäder dürfen nun auch die Liegewiesen öffnen mit Personenbegrenzung und einem Test. Der Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen ist möglich mit Personenbegrenzung und negativem Testergebnis. Kleinere Außeneinrichtungen wie Minigolf-Anlagen, Kletterparks oder Hochseilgärten dürften öffnen (auch schon bei Inzidenz unter 100)

Einzelhandel: Reduzierung der Kundenbegrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter, kein Test und kein Termin (gilt auch schon bei Inzidenz 100) mehr erforderlich. Alle Geschäfte dürfen öffnen

Tourismus: Campingplätze Hotels oder Ferienwohnungen dürfen öffnen, wenn ein Test vorliegt. Es gibt keine Kapazitätsbegrenzungen

Messen: unter Hygieneauflagen zulässig

Tagungen: erlaubt mit Personenbegrenzung und Test

Überschreitet die örtliche Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Werktagen den jeweiligen Grenzwert wieder, werden die entsprechenden Lockerungen zurückgenommen - ebenfalls dann ab dem übernächsten Tag. Auch das würde stufenweise passieren, steigt die Inzidenz wieder über 50, gelten die strengeren Regeln der Landesverordnung. Steigt die dauerhaft über 100 würde erneut die Bundesnotbremse in Kraft treten.

