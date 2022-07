Kanu-Unglück Niederlande: Spenden für Wuppertaler Mädchen

Not- und Rettungsdienste waren im Einsatz, nachdem eine deutsche Familie beim Kanufahren auf dem Veluwemeer verunglückt ist.

Wuppertal. Ein Mädchen aus Wuppertal hat bei dem Kanu-Unglück in den Niederlanden ihre Eltern und Schwester verloren. Nun wurden Spendenaktionen gestartet.

Zwei Spendenaktionen sammeln Geld für die Siebenjährige aus Wuppertal, die bei einem tragischen Kanu-Unglück in den Niederlanden beide Eltern und ihre fünfjährige Schwester verloren hat. Am vergangenen Donnerstag war die Familie in den Niederlanden aus noch ungeklärter Ursache mit einem Kanu auf dem Veluwemeer gekentert.

Auf der Spendenplattform „Betterplace“ meldete sich Enya zu Wort, laut Angaben eine Freundin der verwaisten Siebenjährigen. „Ich möchte mit eurer Hilfe Spenden sammeln. Bitte spendet für meine Freundin!“, heißt es weiter. Von dem gewünschten Spendenziel von 60.000 Euro sind bereits rund 39.000 zusammengekommen.

Eine weitere Spendenaktion hat der Verein „Hilfe für Wuppertaler in Not“ gestartet, hinter dem unter anderem verschiedene Medien aus Wuppertal stehen. Der Verein hilft Bürgerinnen und Bürgern, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind. Auch über „Wuppertaler in Not“ kann Geld gespendet werden, das mit entsprechendem Hinweis im Betreff dem Mädchen zugute kommt.

Familie aus Wuppertal kenterte auf Veluwemeer

Das Kanu-Unglück hatte in der vergangenen Woche die Niederlande und NRW erschüttert. Die niederländische Polizei geht davon aus, dass es sich um einen tragischen Unfall ohne Fremdeinwirkung handelt. Dieses Untersuchungsergebnis teilte die Behörde am Dienstag mit.

Der Vater und die fünfjährige Tochter galten zunächst noch als vermisst. Am Donnerstagabend wurde dann gegen 22 Uhr die Leiche des 42-Jährigen gefunden, am Freitagmittag die Leiche des Mädchens. Die Mutter und die sieben Jahre alte Tochter waren den Angaben zufolge zunächst gerettet worden. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Polizei vergeblich versucht, die 32-jährige Frau wiederzubeleben.

Kanu-Unglück: Mädchen rettete sich auf eine Boje

Die Familie war mit einem Kanu auf dem Gewässer Veluwemeer unterwegs, etwa 75 Kilometer im Nordosten von Amsterdam. Das Kanu war dann aus unbekannter Ursache gekentert. Bei einer kleinen Insel sei das Kanu dann leer gefunden worden. Gegen 15 Uhr war die Polizei alarmiert worden und hatte sofort die Suche gestartet.

Auf einer Boje entdeckten die Einsatzkräfte dann das kleine Mädchen, die Mutter wurde im Wasser gefunden. Küstenwachen und Polizei waren mit Booten und Helikoptern im Einsatz. Die Familie machte Urlaub in der Region. Dem geretteten Mädchen geht es den Angaben zufolge den Umständen entsprechend gut. Es bestehe Kontakt zu Angehörigen in Deutschland. (mh/dpa)

