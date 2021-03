Woelki suspendiert Weihbischof und Offizial nach Gutachten

Köln. Nach der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum Köln gibt es bereits erste personelle Konsequenzen. Weihbischof bietet Rücktritt an.

Der Strafrechtler Björn Gercke hat in seinem Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs Hinweise auf 202 Beschuldigte festgestellt. Das sagte er bei der Vorstellung der 800 Seiten starken Untersuchung am Donnerstag in Köln. Es gehe um das erste Gutachten dieser Art, in dem ungeschwärzt auch die Namen von Verantwortlichen genannt würden, sagte Gercke. Zusammen mit seinem Team hat er in den vergangenen Monaten die Kirchenakten von 1975 bis 2018 ausgewertet.

Die Opfer waren demnach mehrheitlich Jungen. Bei 63 Prozent der Beschuldigten handele es sich um Kleriker, also Priester. In knapp 32 Prozent der Fälle habe es sich um sexuellen Missbrauch gehandelt, in gut 15 Prozent um schweren sexuellen Missbrauch. Die anderen Fälle stuft Gercke unter anderem als Grenzverletzungen und sonstige sexuelle Verfehlungen ein.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wird durch das Gutachten entlastet. Es seien keine Pflichtverletzungen bei Woelki feststellbar gewesen, sagte Gercke, der Woelki ausdrücklich in Schutz genommen hat. „Medial wäre es für uns am einfachsten gewesen, Herrn Woelki hier zum Schafott zu führen“, sagte der Strafrechtler. Dafür gebe es aber keine Grundlage.

Schwere Vorwürfe gibt es allerdings gegen den Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der früher in Köln tätig war. Ihm werden elf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln vorgeworfen. Heße war vor seiner Berufung nach Hamburg Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln. In dieser Funktion musste er sich mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester auseinandersetzen. Heße bestreitet bisher die bereits in anderem Zusammenhang gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Erhebliche Mängel in der Aktenführung

Gehrke kritisierte die Aktenführung des Bistums als äußerst mangelhaft. „Wir haben erhebliche Mängel im Hinblick auf die Organisation des Aktenbestands sowie der Aktenführung im Erzbistum festgestellt. Wir haben bei einigen Akten den Eindruck gewonnen, dass Aktenbestandteile fehlten, da die Verfahrensführung nicht nachvollziehbar war“, sagte er.

Die Auswertung der Akten habe unter anderem auch ergeben, „dass sich Jahrzehnte offenbar niemand getraut hat, solche Fälle zur Anzeige zu bringen“, kritisierte Gercke.

Ein erstes Gutachten einer Münchner Kanzlei war vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki unter Verschluss gehalten worden, wofür er rechtliche Bedenken anführte. Dieses Verhalten Woelkis hatte eine Vertrauenskrise im größten deutschen Bistum ausgelöst.

Erstes Gutachten zu Missbrauchsfällen seit einem Jahr unveröffentlicht

Es ist bereits das zweite Gutachten zu Missbrauchen in der Katholischen Kirche. Die erste Untersuchung wurde jedoch nie veröffentlicht und liegt seit einem Jahr unter Verschluss. Der Kölner Kardinal führte dafür rechtliche Bedenken an. Die Kanzlei, die das Gutachten angefertigt hat, bestreitet die Vorwürfe.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche bei Woelki kein strafbares Handeln gesehen. Ermittlungen gegen den Erzbischof von Köln würden deshalb nicht eingeleitet, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn. Gegen Woelki waren mehrere Strafanzeigen wegen Strafvereitelung im Amt eingegangen.

Bereits jetzt hat Woelki erste personelle Konsequenzen aus dem Gutachten zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in seinem Erzbistum gezogen. Unmittelbar nach der Vorstellung entband Woelki seinen Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und den Leiter des Erzbischöflichen Gerichts, Offizial Günter Assenmacher, wegen Pflichtverletzungen mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Ämtern. Woelki sprach von „Vertuschung“ in seinem Bistum.

Weihbischof Schwaderlapp bietet dem Papst Rücktritt an

Als Konsequenz aus dem Gutachten hat Weihbischof Dominikus Schwaderlapp dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten. Das teilte der Geistliche am Donnerstag in einer Stellungnahme in Köln mit, kurz nach der Vorstellung des Gutachtens. „Ich bitte Papst Franziskus um sein Urteil“, schrieb er darin. „Ich kann nicht Richter in eigener Sache sein.“ Bereits zuvor habe er seinen Vorgesetzten, den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, über diesen Schritt informiert und ihn gebeten, ihn bis zu einer Entscheidung aus Rom von seinen bischöflichen Aufgaben freizustellen. Eben das hatte Woelki unmittelbar nach der Präsentation des Gutachtens getan.

Schwaderlapp zeigte sich schuldbewusst. Es beschäme ihn, „zu wenig beachtet zu haben, wie verletzte Menschen empfinden, was sie brauchen und wie ihnen die Kirche begegnen muss“. Als Bischof, Priester und Mensch erkenne er seine Fehler an. „Die Menschen, denen ich nicht gerecht wurde, bitte ich an dieser Stelle aufrichtig um Verzeihung, auch wenn ich weiß, dass Geschehenes nicht ungeschehen gemacht werden kann.“

Weiterhin viele Kirchenaustritte in Köln

In Köln ist die Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte seit Monaten hoch. Sämtliche 1500 Online-Termine für den Monat Mai waren bereits am ersten Tag ihrer Freischaltung ausgebucht. Die nächsten 1500 Termine für den Monat Juni würden am 1. April freigeschaltet, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Köln Anfang des Monats. In den vergangenen Wochen sei die Zahl der Termine bereits zweimal aufgestockt worden. Da das Personal nicht erhöht werde, seien der Behörde Grenzen gesetzt. Aus den Terminbuchungen ist die Konfession der betreffenden Bürger nicht abzulesen.

Erst vor einer Woche war der frühere Missbrauchsbeauftragte des Erzbistums Köln, Oliver Vogt, aus der Kirche ausgetreten. Er begründete den Schritt in einem ZDF-Interview mit dem Verhalten der Kirchenverantwortlichen beim Umgang mit Missbrauchsvorwürfen.

Kirchenrechtler Schüller kritisiert Kölner Gutachten

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat das Gutachten zum Umgang von Verantwortlichen des Erzbistums Köln mit Missbrauchsvorwürfen kritisiert. Es sei zwar gut, dass einige Verantwortliche, die Pflichtverletzungen begangen hätten, in der Untersuchung identifiziert würden. Doch gleichzeitig gelte: „In weiten Teilen wirken die Ausführungen eher wie eine Verteidigungsrede, weil mit nicht überzeugender Rechtsunkenntnis operiert wird und somit Vertuscher exkulpiert werden“, sagte Schüller der Deutschen Presse-Agentur.

Die Unübersichtlichkeit der kirchlichen Strukturen sei keine Entschuldigung für Fehlverhalten, so Schüller. Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße und der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp müssten jetzt „zwingend ihren Rücktritt dem Papst anbieten“. Das gleiche gelte für den Kölner Offizial Günter Assenmacher, dem Rechtsbeugung nachgewiesen worden sei.

