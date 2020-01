An Rhein und Ruhr. Erstmals ist beim Zug im Kerkener Ortsteil Nieukerk auf den Wagen keine Musik erlaubt. Auch andere Vereine am Niederrhein beschäftigt das Thema.

Keine Musik auf Karnevalswagen? Erster Verein greift durch

Ob „Viva Colonia“, „Polka, Polka, Polka“ oder „Die Hände zum Himmel“: Karneval ohne Musik ist für die meisten Jecken unvorstellbar. Bei den Umzügen am Niederrhein dröhnt sie meist laut von den Wagen, nicht jedem gefällt das. Im Kerkener Ortsteil Nieukerk gehen Gemeinde und Karnevalszugverein deswegen in diesem Jahr neue Wege. Beim Zug am Tulpensonntag, bei dem wie in den Vorjahren bis zu 8000 jecke Besucher erwartet werden, sorgen in diesem Jahr ausschließlich die Kapellen für Live-Musik. Anlagen auf den vielen Wagen sind nicht mehr gestattet.

Die Gründe für diese Entscheidung, die Ordnungsamt und Karnevalszugverein gemeinsam getroffen haben, sind vielfältig. „Im vergangen Jahr haben einige Wagen leider total übertrieben“, erklärt Hans-Gerd Janssen, Vorsitzender des Nieukerker Karnevalszugvereins, der den Umzug mit einer Handvoll engagierter Ehrenamtlicher organisiert. „Die Musik war wahnsinnig laut und hatte vielfach überhaupt nichts mit Karneval zu tun“, so Janssen.

„Das ging so nicht mehr“

Viel Techno und Ballermann-Lieder seien gespielt worden.“ Darüber hätten sich nicht nur Besucher, sondern auch andere Zugteilnehmer in großer Zahl massiv beschwert. „Warnungen hatten wir schon vor dem letzten Zug herausgeschickt, die aber nicht geholfen haben. Die Musik wurde nicht leiser, das ging so nicht mehr.“

Fünf Sitzungen haben Gemeinde und Verein abgehalten, am Ende entschieden sie einstimmig, dass die Wagen keine Boxen mehr mitführen dürfen. Zehn Musikvereine laufen mit, sie sollen für gute Stimmung sorgen. „Wir sind da sehr zuversichtlich, die Kapellen sind super“, sagt Janssen. In den vergangenen Jahren sei die Situation für die Kapellen unschön gewesen, da kaum jemand sie gehört habe. „Vielleicht lassen wir die Boxen nächstes Jahr wieder zu, wir wollen das aber jetzt erst einmal testen“, erklärt der Vorsitzende. Möglich sei, dass einige Teilnehmer jetzt keine Lust mehr haben, bislang hätten aber erst zwei Gruppen abgesagt. 44 Einheiten zogen 2019 durch das 6000-Einwohner-Dorf.

Fokus soll auf Familien mit Kindern liegen

Für Frank Kittelmann, der beim Ordnungsamt für den Ablauf an Karneval zuständig ist, spielt auch das Sicherheitskonzept für diesen Tag eine Rolle. „Wir möchten fördern, dass sich der Nieukerker Karneval wieder mehr zu einer Veranstaltung für Familien mit Kindern entwickelt“, sagt er. 2019 habe man einen Wagen, der Pyrotechnik zündete, herausziehen müssen.

Die schöne Atmosphäre sei in der Vergangenheit etwas verloren gegangen – auch bedingt durch die laute Musik auf fast allen Wagen. „Sie hat das aggressive Verhalten, das wir in Teilen erlebt haben, noch gefördert, so dass wir jetzt dieses Verbot mittragen“, so Kittelmann. Das geschehe in der Hoffnung, dass der Zug ebenso wie der im benachbarten Aldekerk wieder zu einem großen Familienfest werde.

Bei Verstoß wurde die Leitung gekappt

Das Verbot in Nieukerk ist am Niederrhein bisher ein Einzelfall, aber auch bei einigen anderen Karnevalsvereinen ist die Dauerbeschallung schon Thema gewesen. Beim Gocher Rosenmontagszug, erzählt Zugleiter Andreas Strötges, habe es vor einigen Jahren Probleme gegeben. „Die Warnungen an die betroffenen Teilnehmer auf den Wagen haben damals nicht geholfen, so dass wir ihnen die Leitung gekappt haben“, erinnert sich Strötges.

Beim Zug in Goch gibt’s mittlerweile keine Probleme mehr mit der Musik. Foto: Niklas Preuten

Seitdem stimme man sich besser ab. „Die Kommunikation zwischen allen Zugteilnehmern klappt mittlerweile hervorragend, wir mussten glücklicherweise schon lange keinen Wagen mehr herausziehen.“ Es gehe vor allem darum, Sichtkontakt zu halten und sich abzustimmen. „Wenn die Kapellen spielen, wird die Musik auf den Wagen leiser, das funktioniert.“

Einige Musikvereine haben nicht mehr genügend Leute

In Moers habe ein Verbot bislang nie zur Debatte gestanden, sagt Hans Kitzhofer, Präsident des Kulturausschusses Grafschafter Karneval. Es gebe im Moerser Nelkensamstagsumzug zwar viele Musikvereine, die mitlaufen. „Aber wir schauen dann, dass sie nicht vor oder hinter Wagen mit lauter Musik ziehen“, erklärt Kitzhofer.

Im Kevelaerer Rosenmontagszug, so erzählt Alf Muellemann vom VFR Blau-Gold Kevelaer, seien zu laute Anlagen vor einigen Jahren schon einmal verboten worden. „Die Musik war nur noch über die fahrzeugeigene Batterie mit zwölf Volt erlaubt“, sagt Muellemann. Schnell habe man das aber wieder abgeschafft. „Wir machen jetzt sehr gute Erfahrungen, weil wir im ständigen Austausch stehen.“ Hinzu komme, dass auch manche Musikvereine nicht mehr genügend Leute hätten.

„Glücklicherweise halten sich die meisten an die Vorgaben zur Musik“

Karl Schäfer, Präsident des Karnevalsverbands Linker Niederrhein, will das Verbot in Nieukerk nicht bewerten. „Die engagierten Ehrenamtlichen können die Lage vor Ort am besten beurteilen“, so Schäfer. Es gebe überall schwarze Schafe. „Glücklicherweise halten sich aber die meisten an die Vorgaben zur Musik.“