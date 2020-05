Kind erleidet Atemstillstand in Viersener Kita und stirbt

Am Niederrhein. Nach einem Todesfall in einer Viersener Kindertagesstätte drückt Bürgermeisterin Anemüller der Mutter des Kindes ihr Mitgefühl aus.

Drama in einer Kindertagesstätte in Viersen: Ein Kind hat dort einen Atemstillstand erlitten, wurde umgehend wiederbelebt und ist dann aber später doch in einer Klinik gestorben. „Unsere Gedanken sind bei der Mutter, die einen schmerzlichen Verlust erlitten hat“, schreibt Bürgemersterin Sabine Anemüller in einem Kondolenzbrief. Man empfinde tiefes Mitgefühl.

Die Stadtverwaltung hatte den Vorfall jetzt öffentlich gemacht, hielt sich aber mit Angaben sehr zurück und verweist auf den Schutz der betroffenen Familie und einen respektvollen Umgang mit der Trauer. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen und für den Verlaufe dieses Freitags (22. Mai 2020) eine Erklärung angekündigt.

Stadt und Kita unterstützen Ermittlungen

Klar ist: Der Vorfall hat sich in einer städtischen Einrichtung zugetragen und muss schon einige Tage her sein. Ein Stadtsprecher nennt auch auf Nachfrage ausdrücklich kein Datum. „Das Kind wurde zwischenzeitlich bestattet“, heißt es. Kita-Mitarbeiter hätten „in einer gesonderten Zusammenkunft“ Gelegenheit gehabt, zusammen mit der Mutter Abschied zu nehmen.

Stadtverwaltung und Kita unterstützten die Ermittlungen uneingeschränkt, heißt es weiter.