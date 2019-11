Kinderbuch-Ausstellung in Kevelaer

Kevelaer. Ein Museum voller Kinder- und Jugendbücher! Von der „kleinen Raupe Nimmersatt“ bis Robinson Crusoe – eine Lese-Ausstellung im Museum in Kevelaer.

Vermutlich wäre eine Rätselfrage nach dem, was jeder schon einmal in der Hand hatte und das Leben in vielen Formen begleitet, schnell gelöst, denn es sind Bücher. Genau diesen widmet das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer eine besondere sehens- und lesenswerte Sonderausstellung.