Kinderschutzbund warnt vor Vernachlässigung durch Smartphone

Manchmal sagen Bilder einfach mehr als Worte: Der kleine Junge steht mit seinem Eimer in der Hand auf dem Strandlaken und spricht seinen Vater an. Der aber nimmt keine Notiz vom Filius und schaut vertieft auf sein Smartphone. Die Aufforderung des Jungen ist unmissverständlich, wird aber durch den Spruch unter dem Cartoon unterstrichen: „Sprich mit mir.“ Und „genau das, machen Erwachsene heute viel zu wenig mit ihren Kindern“, sagt Gerhild Tobergte, Vorsitzende des Duisburger Kinderschutzbundes.

Für sie ist die „Sprache der Schlüssel zur Welt, ohne Sprache haben Kinder keine Chance“, sagt die engagierte Mülheimerin. Und genau deshalb will sie mit ihrem Team am heutigen Tag der Kinderrechte die kleinen Cartoon-Karten im Duisburger Forum verteilen – in der Hoffnung, „dass Eltern, Großeltern und auch Geschwister darüber nachdenken, was sie den Kindern antun, wenn sie mehr auf ihr Smartphone blicken, als auf die Kleinen.“ Denn auch das sei eine Art der Vernachlässigung, die heute täglich auf der Straße zu beobachten sei.

Gerhild Tobergte, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Duisburg, sieht mit Sorge, dass Eltern sich eher mit ihrem Smartphone als mit ihren Kindern beschäftigen. Foto: Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services

„Kinder fühlen sich missachtet, nicht wertgeschätzt“

Gerhild Tobergte erinnert sich an ein „Kerlchen, vielleicht zwei Jahre alt, das an der Hand seiner Mutter nebenher trippelte. Die Frau hatte einen Schritt drauf, dass der Kleine nur mit Mühe hinterherkam. Sie hat das gar nicht bemerkt, sondern sprach vorne in ihr Smartphone.“ Und genau dies habe so vielfältige Auswirkungen auf die Kinder. „Die fühlen sich missachtet, nicht wertgeschätzt. Sie verinnerlichen: Das, was mich betrifft, spielt keine Rolle“, so Gerhild Tobergte.

Noch schlimmer werde es, wenn auch die Kleinen schon mit einem Smartphone „ruhig gestellt werden.“ Vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, 1992 ist sie in Deutschland in Kraft getreten. Vieles habe sich mittlerweile verbessert. „Es gibt frühe Hilfen, unterstützende Angebote für junge Eltern“, sagt Gerhild Tobergte. Und dennoch gebe es noch genug Baustellen. Die Kinderarmut nimmt zu, Missbrauchsfälle machen Schlagzeilen, „die einen sprachlos machen“ und in der Bildungsarbeit und vorschulischen Betreuung „bleibt vieles in der Planung stecken oder wird zu kurzsichtig entschieden“, sagt Gerhild Tobergte.

Kinderrechte noch immer nicht im Grundgesetz verankert

„Kinderrechte sind Menschenrechte“, so steht es in der UN-Kinderrechtskonvention. Aber auch im Jahr 2019 sind Kinderrechte noch immer nicht im Grundgesetz verankert. „Noch immer wird bei Entscheidungen in Politik, Verwaltung und Rechtsprechung das Kindeswohl nicht ausreichend berücksichtig“, kritisiert das Aktionsbündnis Kinderrechte, dem sich unter anderem der Deutsche Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland angeschlossen haben.

„Bislang werden Kinder im Grundgesetz zwar in Artikel 6 erwähnt. Sie sind jedoch nur ‘Regelungsbestand der Norm’, also ein Objekt“, sagt Tobergte und zitiert aus Art. 6 GG, Absatz 2: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“

Verbindliche Elternberatung

Und genau hier liege das Problem: „Es ist nicht rechtlich verbindlich. Man kann die Eltern nicht zwingen, beispielsweise die Vorsorgeuntersuchungen zu besuchen“, beklagt die Expertin. Statistisch gesehen kommen nur zwei von drei Kindern zu den U-7 Untersuchungen. Wenn aber nicht frühzeitig auffällt, dass es Defizite im Sprachvermögen gibt, holten das die Kinder nicht mehr auf.

Gerhild Tobergte plädiert dafür, eine verbindliche Elternberatung für Kleinkinder bis zur Einschulung einzuführen. „Es müssten für die Mütter und Väter kurze Wege sein, vor Ort, vielleicht in Gemeindehäusern, und auch durchaus samstags, damit auch Berufstätige hinkommen können.“ Dabei gehe es nicht darum, „sich in die Erziehung einzumischen. Aber manchmal hat man von außen einen anderen Blick auf die Kinder, kann auf weitere Hilfsangebote aufmerksam machen. Vielen Eltern könnte dies auch ein Gefühl der Sicherheit geben“, sagt sie. Ihr ist klar, dass dies Geld kosten würde. „Aber wer nicht alles versucht, hat schon verloren.“ Und am Ende seien es die Kinder, die auf der Strecke bleiben – und mit ihrem Eimer in der Hand auf der Strandmatte stehen, sich selbst überlassen.