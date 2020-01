Klinikbetten für Friedensdorf-Kinder werden knapp

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister stellt genau die richtige Frage. Das mögen sie hier im Friedensdorf an der Stadtgrenze zwischen Oberhausen und Dinslaken. Nach seinem Rundgang durch die Hilfseinrichtung krempelt Karl-Josef Laumann (CDU) sinnbildlich die Ärmel hoch: „Was kann ich tun?“ Nun, da gäbe es eine Menge. Denn die Lage ist vertrackt. Die Hilfsorganisation ist auf ehrenamtliche Hilfe von Ärzten, Pflegern und Krankenhäusern angewiesen, damit sie kranke und verletzte Kinder aus Krisenregionen operieren und pflegen. „Für Notting“, wie der Minister richtig erkannt hat. Zu deutsch: für nichts, also ohne Bezahlung. Doch immer weniger Krankenhäuser sind dazu bereit, diese kostenlose Hilfe zu leisten.

lm vergangenen Jahr konnte das Friedensdorf für seine kleinen Patienten auf 289 freie Betten in Krankenhäusern zurückgreifen – 16 weniger als ein Jahr zuvor. Statt 134 Kliniken erklärten sich im Jahr 2019 nur noch 128 Häuser bereit, die Kinder kostenlos zu behandeln. Der wirtschaftliche Druck, unter dem Krankenhäuser arbeiten, die Fusionen von Kliniken, all das sei deutlich zu spüren, erläutert der ehemalige Leiter des Friedensdorfes, Thomas Jacobs. Gleichzeitig sei die Arbeitsbelastung auch für das Pflegepersonal hoch. „Wenn jedes Uni-Klinikum in NRW nur einen Fall pro Jahr von uns übernehmen würde, wäre das ein Segen“, sagt Jacobs.

Laumann will Lobbyarbeit für das Friedensdorf leisten

Laumann versichert: Er will das Gespräch mit allen Krankenhaus-Trägern, nicht nur mit den Uni-Kliniken, suchen, will Lobbyarbeit für das Friedensdorf betreiben. Er erkennt die wichtige Arbeit, die hier im Friedensdorf geleistet wird, freut sich über die lachenden Kinder. Aber er erkennt auch einen Imagegewinn für den Staat: „Jedes Kind, das hier war, wird ein Leben lang gut über Deutschland reden.“

Doch das Friedensdorf ist auch selbst aktiv geworden. Im Herbst 2019 hat der Bau für ein neues „Rehabilitationszentrum mit Eingriffsraum“ auf dem Gelände begonnen. 2,8 bis 3 Millionen Euro wird das Gesundheitshaus wohl kosten, meint Jacobs. Geld, das das Friedensdorf eigentlich nicht hat. Doch die Bauunternehmer, die alle aus der Region stammen, helfen kräftig mit, sprechen zum Beispiel Materialhersteller an und bringen so die eine oder andere Spende an. Auch der Lions-Club sammelt Geld bei Aktionen. Doch der mit Abstand größte Unterstützer ist die Initiative „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks, sagt Jacobs. Da staunt selbst der hiesige Gesundheitsminister, dass die Bayern sich um NRW kümmern.

Info 18 Kinder konnten nicht behandelt werden Rund 160 Kinder finden pro Jahr im Friedensdorf e in Zuhause auf Zeit. Die Kinder stammen größtenteils aus Afghanistan, Angola, Kambodscha, Tadschikistan, Usbekistan oder Kirgistan. Die Kinder werden per Flugzeug hergebracht. Sie werden in den Krankenhäusern operiert und bleiben zur Beobachtung auf der Station. Anschließend werden sie im Friedensdorf aufgepäppelt, bis sie wieder in ihre Heimat können. Zuletzt musste das Friedensdorf aufgrund der reduzierten Krankenhausfreibetten 18 Kindern eine Absage erteilen.

Der Rohbau des Reha-Zentrums ist gerade fertig geworden, das Dach ist dicht, jetzt beginnt der Innenausbau. Jacobs hofft, dass im Herbst 2020 die ersten Operationen durchgeführt werden können.

Kinder leiden an Knochenentzündungen und Verbrennungen

Zehn Chirurgen aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein wollen hier die Kinder an zwei Operationstagen ehrenamtlich behandeln. Vor allem handchirurgische Operationen, unfallchirurgische und leichtere orthopädische Eingriffe wie das Entfernen von Metallplatten sollen hier durchgeführt werden. Zu 80 Prozent leiden die Kinder im Friedensdorf an einer Entzündung des Knochens oder des Knochenmarks, ausgelöst durch zum Beispiel Zahnentzündungen oder Verletzungen durch einen Angriff. Auch Verbrennungen werden hier behandelt. In den Herkunftsländern werde oftmals mit Gas- oder Erdöfen gekocht – ein großes Verletzungsrisiko für kleine Kinder.

Wiederbelebung der Schreinerei?

Bereits Anfang der 70er Jahre sind im Friedensdorf Operationen durchgeführt worden. Weil der Aufwand irgendwann zu viel geworden sei, habe man davon Abstand genommen.

Wenn das neue Reha-Zentrum fertig ist, werden in einem anderen Gebäude wieder Räume frei. Dort, so spekuliert Jacobs, könnte eine Schreinerei wiederbelebt werden. Denn die gab es auch schon mal. Die Kinder lernten hier zum Beispiel, wie man Bänke baut. Wissen, was sie mit in ihre Heimatländer nehmen. Hilfe zur Selbsthilfe. Auch das leistet das Friedensdorf.