Kreis Mettmann hat die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in NRW

Eine Hochzeitsfeier in einem größeren Familienverbund hat nach Angaben des Kreisgesundheitsamts die Zahl der Corona-Kranken im Kreis Mettmann ansteigen lassen. In Monheim wurden 23 Infektionen und in Langenfeld 15 labortechnisch bestätigt.

Erst seit Mittwoch (15. Juli) dürfen Hochzeiten in NRW trotz Corona wieder in größeren Gesellschaften gefeiert werden. Statt bisher 50 dürfen frisch vermählte Paare mit bis zu 150 Gästen feiern. Diese neue Regelung gilt auch für andere Feste aus besonderem Anlass wie Jubiläen, Tauf-, Geburtstags- oder Abschlussfeiern, wenn die Kontaktnachverfolgung sichergestellt wird.

Kreis Mettmann: 7-Tage-Inzidenz auf 21,2 gestiegen

Insgesamt verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag (17. Juli) 136 Infizierte, davon in Erkrath 3, in Haan 3, in Heiligenhaus 5, in Hilden 9, in Langenfeld 18, in Mettmann 1, in Monheim 28, in Ratingen 24, in Velbert 45 und in Wülfrath 0. Den Tod eines 69-jährigen aus Velbert hatte das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag vermeldet. Damit zählt der Kreis Mettmann bislang insgesamt 82 Corona-Tote.

981 Personen gelten inzwischen kreisweit als genesen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 21,2. Ab einer Inzidenz von 50 werden im Kreis Mettmann neue Einschränkungen fällig. (red mit dpa)