Kreis Viersen: Nur Behörden können Quarantäne anordnen

In Corona-Zeiten setzen immer mehr Betriebe auf ein eigenes Hygienemanagement - mit Geboten etwa zum Händewaschen (Symbolfoto) und eigenem Hygiene-Beauftragten.

Am Niederrhein. Dass firmeneigene Hygienebeauftragte Mitarbeiter "in Quarantäne" schicken, ist nicht zulässig. Sie können Mitarbeiter nur freistellen.

Bei aller Corona-Vorsicht gilt: Nur Gesundheitsbehörden können Quarantäne anordnen, Betriebe können gleichwohl vorsorglich Mitarbeiter von der Arbeit freistellen. Auf diesen Unterschied hat der Kreis Viersen an diesem Montag (19. Oktober 2020) hingewiesen.

Der Hinweis erfolgt aus gegebenem Anlass. In mehreren, meist größeren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen (z. B. Metallverarbeitung, Dienstleistung, Industrie) hatten firmeneigene Hygienebeauftragte Mitarbeiter "in Quarantäne" geschickt - wobei das zuständige Gesundheitsamt des Kreises dann teilweise zur Einschätzung kam, dass eben diese Personen gar nicht in die vorsorgliche, häusliche Isolation mussten.

Immer mehr Firmen mit eigenem Hygienemanagement

"Das hat für Verwirrung gesorgt", berichtet eine Kreissprecherin auf Nachfrage der Redaktion. Der Kreis stellt deshalb ausdrücklich klar: Nur die zuständige Gesundheitsbehörde kann eine Quarantäne-Pflicht aussprechen. Abhängig vom Grad des Kontaktes zu einer erkrankten Person werde darüber entschieden.

Eine Quarantäne-Anordnung durch den Arbeitgeber sei nicht zulässig, heißt es weiter. Allerdings begrüße der Kreis ausdrücklich, dass in Zeiten von Corona immer mehr Unternehmen auf ein eigenes Hygienemanagement setzen.