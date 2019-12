Kundgebung für Erhalt des Metronom-Theaters in Oberhausen

Nach dem angekündigten Aus des Musical-Betriebs im Oberhausener Metronom-Theater findet am Mittwoch, 11. Dezember, ein erstes Gesprächs zwischen der Geschäftsführung von Stage Entertainment, Betriebsrat und der Gewerkschaft Verdi statt, um über die Zukunft der Mitarbeiter zu reden. Gleichzeitig ruft Verdi zu einer Kundgebung zwischen 11.30 und 15 Uhr vor dem Metronom-Theater, Musikweg 1, auf. Dazu sind alle Mitarbeiter, Angehörigen und Musical-Fans eingeladen.

Online-Petition für den Erhalt des Metronom-Theaters in Oberhausen

Verdi möchte für den Erhalt des Musical-Betriebs in Oberhausen kämpfen. „Wir halten es politisch für falsch, dieses Theater zu schließen“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Till Düwel. Inzwischen erreichten die Gewerkschaft seiner Aussage nach viele Solidaritätsnachrichten aus der Musical-Fangemeinde. Eine Online-Petition zum Erhalt des Metronom-Theaters hat bis Dienstagabend fast 2.720 Unterschriften gesammelt.

Stage hatte im Oktober angekündigt, den Musical-Betrieb im Ruhrgebiet einzustellen. Die Pforten des Metronom-Theaters am Oberhausener Centro sollen nach der letzten Vorstellung des derzeit laufenden Musicals „Tanz der Vampire“ am 22. März 2020 geschlossen, das Colosseum in Essen verkauft werden. Verdi kündigt für die Gespräche am Mittwoch an, um die rund 150 bedrohten Arbeitsplätze zu kämpfen. Sollte der Spielbetrieb zum 22. März 2020 enden, hieße das noch nicht, dass die Beschäftigungsverhältnisse dann schon enden, erklärt Till Düwel von Verdi. All das werde nun besprochen. Stage spricht von 88 Mitarbeitern, die im Oberhausener Metronom-Theater betroffen seien.

