An Rhein und Ruhr. Nach verheerenden Stallbränden will die NRW-Landesregierung größeren Schweinehaltungen eine Prüfpflicht für den Brandschutz verordnen.

Wenn Viehställe in Brand geraten und Tiere in den Flammen verenden, spielen sich erschütternde Szenen ab. Feuerwehrleute können von schlimmen Einsätzen berichten – allein bei einem Großbrand in einer Schweinemast am 15. Juli 2018 im münsterländischen Rheine starben etwa 8000 (!) Tiere. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will nun die Brandvorsorge in Schweineställen verbessern.

Eine geplante Verordnung sieht vor, dass Elektrik und Brandschutzvorkehrungen sowie etwaige Photovoltaikanlagen bei größeren Schweinehaltungen regelmäßig von Sachverständigen kontrolliert werden müssen. Bei Haltungen, deren Gebäude vier Jahre oder älter sind, ist ein Zwei-Jahres-Rhythmus vorgesehen, für neuere Bauten ein Vierjahresintervall. Die Kosten müssen Bauherren beziehungsweise Betreiber der Stallungen tragen. In der Regel dürfte es um Beträge von etwa 200 Euro gehen.

Kurzschlüsse und angefressene Leitungen

Alleine im ersten Halbjahr 2019 gab es in NRW sieben Brände von Viehställen, die so groß waren, dass sie den Aufsichtsbehörden gemeldet werden mussten. Im April etwa starben im münsterländischen Hoetmar 700 Schweine bei einem Feuer, zunächst war sogar von einer noch größeren Tierzahl die Rede. Der Schaden wurde mit mehr als einer halben Million Euro angegeben. Als Ursache wurde ein technischer Defekt vermutet.

Eine ältere Statistik zählt für die Jahre 2012 bis 2018 insgesamt 4594 Brände in landwirtschaftlichen Betrieben in NRW - 30 davon so gravierend, dass sie den Behörden gemeldet werden mussten. Häufig wurden solche Brände durch Kurzschlüsse in Verteilern ausgelöst oder dadurch, dass Ratten oder Mäuse Leitungen angefressen hatten.

Prüfpflicht auch für andere Tierzuchtanlagen?

Der Verordnungsentwurf, der an diesem Dienstag (10. März 2020) im Kabinett verabschiedet wurde und noch vom Landtag beraten werden muss, stammt aus den Häusern von Bauministerin Ina Scharrenbach und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (beide CDU). An der Erarbeitung waren die Landwirtschaftskammer, Bauernverbände aus dem Rheinland sowie der Landesfeuerwehrverband beteiligt. Im Bundesländervergleich sei man mit der Verordnung „ziemlich vorn“, heißt es intern bei der Landesregierung.

„Jeder Brandfall ist ein schreckliches Ereignis - für Mensch und Tier gleichermaßen“: NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) Foto: Marcel Kusch / dpa

Weil es bisher überwiegend in Schweineställen gebrannt hat, zielt die geplante Verordnung zumindest bisher nur auf sie – konkret: auf Aufzucht- oder Mastbetriebe mit mehr als 700 Viehplätzen oder Haltungen von 150 oder mehr Sauen.. „Eine Ausweitung der Prüfpflicht auf andere Tierzuchtanlagen ist offen“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion im Hause Scharrenbach.

Für Betriebe können Feuer existenzbedrohende Folgen haben

Für die bäuerlichen Betriebe können solche Feuer schnell existenzbedrohende Folgen haben. Neben der Vermeidung von Tierleid hat die Landesregierung mit der Verordnung ausdrücklich auch die Sicherung der Höfe im Blick. „Mit ihrem pragmatischen Vorgehen wollen Landesregierung und Landwirtschaft dazu beitragen, dass der Schutz von Tieren und von Betrieben gesichert wird“, erklärte Bauministerin Ina Scharrenbach. „Wir müssen alles daran setzen, dass sich solche Unglücke möglichst gar nicht erst ereignen“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.

Landwirten lege die Sicherheit ihrer Tiere sehr am Herzen: „Von daher ist es wichtig, dass technische Anlagen garantiert zuverlässig arbeiten und überprüft werden“, erklärte Landwirt Wilhelm Hellmanns aus Rheurdt (Kreis Kleve). Er ist der Vorsitzende des Schweinefachausschusses beim Rheinischen Landwirtschafts-Verband (RLV).

Sicherung einzelner Stallteile

Eine Verbesserung des Brandvorsorge in Ställen sei unbedingt nötig, mahnte Christoph Schöneborn vom Landesfeuerwehrverband. „Bei Bränden konnten wir bisher in der Regel nicht verhindern, dass die Ställe insgesamt niederbrennen“, so Schöneborn auf Nachfrage der Redaktion. Die neue Verordnung ziele darauf ab, künftig auch einzelne Bauteile zu retten. Ganz grundsätzlich stellte Schöneborn fest: „Im Einsatz hat die Sicherung von Leben für uns höchste Priorität, noch vor der Sicherung von Sachwerten.“