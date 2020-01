An Rhein und Ruhr. Auf dem Land in NRW müssen sich acht Mal mehr Einwohner einen Facharzt teilen als in den Städten. Der Landkreistag ist alarmiert.

Landkreistag sorgt sich um Arztversorgung abseits der Städte

Wer abseits der größeren Städte einen Facharzt sucht, muss oft weite Wege und längere Wartezeiten in Kauf nehmen. An diesem Donnerstag (30. Januar 2020) vom Statistischen Landesamt vorgelegte Zahlen zeigen, dass in NRW im ländlichen Raum auf eine Facharztpraxis rein rechnerisch fast acht Mal so viele Bürger kommen wie in der Stadt. Der Landkreistag NRW beklagt Lücken in der Ärzteverteilung.

„Der ländliche Raum hat einen Anspruch darauf, medizinisch genauso gut versorgt zu werden wie die Ballungszentren“, mahnte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Martin Klein. „Um gleichwertige Lebensverhältnisse in NRW dauerhaft zu gewährleisten, muss eine ausgewogene allgemeinärztliche und vor allem fachärztliche Verteilung geschaffen werden“, drängt Klein.

Mediziner ballen sich in den größeren Kreisstädten

Bei der kleinräumigen Betrachtung der Landesstatistiker kommt auch der Niederrhein nicht gut weg. Für den Kreis Kleve werden im Schnitt 2020 Einwohner je Facharztpraxis gemeldet und 2951 je Hausarzt, für den Kreis Wesel sind es 1731 je Facharztpraxis und 3090 je Hausarzt. Kreisweit gesehen ist die Quote am Niederrhein damit gar nicht soviel schlechter als etwa in Teilen des Ruhrgebietes oder in Düsseldorf. Nur ballen sich die Mediziner auf dem Land in den wenigen größeren Kreisstädten.

Hintergrund Freie Arztsitze im Kreis Kleve In ländlichen Regionen wie dem Kreis Kleve ist der Ärztemangel schon heute spürbar. Laut aktuellen Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums waren im November 2019 im Kreis Kleve 20 Hausarzt- und drei Kinderarztsitze offen. „Und in den nächsten fünf Jahren wird sich die hausärztliche Versorgung noch deutlich verschlechtern“, sagte Heinz-Gerd Lingens, Hausarzt in Kleve-Rindern, mit Blick auf viele über 60-jährige Kollegen.„Viele junge Kollegen nehmen lieber eine schlechter bezahlte Stelle in Düsseldorf an, als nach Kleve zu kommen“, bedauerte Lingens. Er fordert, dass die „Rahmenbedingungen für Klinikärzte besser werden, damit sie gerne in der Medizin und im Kreis Kleve bleiben“. Zudem müsse der Schritt in die Region finanziell attraktiver von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein gestaltet werden. „Dann würden die Ärzte auch mit ihren jungen Familien kommen“, so Lingens.

Für die kleineren Kommunen ergibt sich die schlechte Versorgung. Und ganz finster sieht es den Statistikern zufolge in Ostwestfalen aus. In den dünn besiedelten Bereichen des Kreises Paderborn müssen sich 20 Mal so viele Einwohner einen Facharzt teilen wie in der Stadt. Die verfügbare Zahlenbasis der Statistiker stammt aus 2016; Experten sagen aber, dass sich die Lage seither zumindest nicht wesentlich verbessert haben dürfte dürfte.

Landarztquote kommt gut an

„Wir müssen die ärztliche Versorgung gerade in den ländlichen Regionen deutlich stärken“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf NRZ-Nachfrage. Der Minister verwies darauf, dass man bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen habe. So befinde sich die Medizinische Fakultät OWL in Gründung. „Mit bislang rund 380 bewilligten Anträgen stößt auch das Hausarztaktionsprogramm auf großes Interesse“, berichtete der Minister. Und die eingeführte Landarztquote sei mit großem Erfolg gestartet: „Dafür sprechen allein die 1.312 Bewerbungen auf 145 Studienplätze in der ersten Bewerbungsphase“, sagte Laumann. Die Quote erleichtert angehenden Medizinern den Studieneinstieg, falls sie sich zu einer späteren Tätigkeit auf dem Land verpflichten.

Die Landespatientenbeauftragte Claudia Middendorf lobt Landarztquote & Co. als „gute Signale“: „Es ist wichtig, dem Ärztemangel und den damit verbundenen Risiken entgegen zu wirken“, sagte Middendorf der NRZ. Christopher Schneider von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein kündigte an, dass die Ärzteverteilung in den nächsten Jahren weiter angepasst werden solle. Nur: „Dafür braucht es auch die nötigen Ärzte“, so Schneider. Er sieht vor allem bei den Hausärzten eine weiter angespannte Lage.

Nordrhein: Jeder dritte Hausarzt ist über 60 Jahre

„Jeder dritte Hausarzt im Bereich Nordrhein ist über 60 Jahre, das heißt, es werden viele in den Ruhestand gehen und erst einmal nicht genügend nachkommen“, sagte der KV-Sprecher. Die Einführung der Landarztquote sei daher sehr sinnvoll gewesen. Bei den Fachärzten wie Orthopäden und Augenärzten sei die Versorgung nicht so kritisch. „Hier geht es vielmehr darum, diese Ärzte auch künftig für die ländlicheren Regionen zu interessieren, etwa durch Gemeinschaftspraxen.“

Immer mehr Menschen würden in die Städte ziehen, meinte Schneider, das gelte auch für medizinisches Fachpersonal. Und auch bei hoch spezialisierten Ärzten gelte: „Radiologen oder Gastroenterologen sind meist in Städten angesiedelt und haben einen riesigen Einzugsbereich, das wird auch so bleiben.“