Lebensgefährlicher Angriff: 15-Jähriger sitzt in U-Haft

Mönchengladbach. Ein 15-Jähriger sitzt seit Freitag in U-Haft: Er soll einen schlafenden Obdachlosen in Mönchengladbach lebensgefährlich verletzt haben.

Im Fall eines im Schlaf lebensbedrohlich attackierten Obdachlosen in Mönchengladbach hat die Polizei einen 15-Jährigen festgenommen. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes ordnete ein Haftrichter am Freitag Untersuchungshaft an, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er soll den schlafenden Obdachlosen mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen und lebensgefährlich verletzt haben.

Lebensgefährlicher Angriff: Blutende Wunde in der Brust

Der 51-Jährige war am vergangenen Sonntag wegen starker Schmerzen aufgewacht und hatte eine blutende Wunde in seiner Brust bemerkt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Lesen Sie auch: Münzgeld abgezweigt: Polizei ermittelt gegen Bankmitarbeiter

Am Donnerstagabend habe die Polizei schließlich einen Hinweis erhalten, dass sich ein 15-Jähriger seiner Betreuerin anvertraut und ihr die Tat gestanden hatte. Die Polizei nahm ihn zuhause fest. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zu einem Motiv für die Tat dauerten an. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein