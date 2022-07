Streik: 16 Flüge am Düsseldorfer Flughafen gestrichen

Am Düsseldorfer Flughafen streikt das Bodenpersonal. Passagiere müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Das große Chaos blieb am Mittwochmorgen aber noch aus.

Flughafen Düsseldorf, Mittwochmorgen, vier Uhr früh, der Warnstreik des Bodenpersonals währt gerade eine Viertelstunde: In der „Kiss & Fly“-Zone ist kein Halteplatz mehr zu finden, das Abflugterminal wimmelt von Menschen mit Koffern und Rucksäcken, herumirrenden und solchen in beeindruckend langen Schlangen vor den Check-in-Schaltern. Doch das gefürchtete große Chaos, es bleibt an diesem Tag, da die bundesweit 20.000 Beschäftigten im Bodenpersonal der Lufthansa von der Gewerkschaft Verdi zum Ausstand aufgerufen sind, zumindest in Düsseldorf wohl aus.

4 Uhr am Düsseldorfer Flughafen: Das Abflug-Terminal ist voll. viele Passagiere kamen wegen des Streiks deutlich früher zum Airport. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nur hinter zweien der gut 60 Flüge, die zu diesem Zeitpunkt auf der Anzeigetafel aufgelistet sind und bis 9.30 Uhr abheben sollen, steht ein „a“ für „annulliert“, TP 543 nach Lissabon und LH 2031 nach München fallen aus. Zwei weitere Maschinen sollen mit Verspätung starten, zeigt die Tafel; alle anderen: pünktlich. Und während sich vor den Schaltern von Eurowings oder Condor die Reisenden knubbeln, herrscht am Check-In der Lufthansa gähnende Leere. Die Airline, erklärt die Mitarbeiterin an dem einen besetzten Desk, habe bereits am Vortag alle ihre Flüge von Düsseldorf nach München abgesagt, die Kunden entsprechend informiert. Einen einzigen Geschäftsmann habe sie bis jetzt umbuchen müssen, auf eine Maschine der Eurowings, „kein Problem“.

150 Beschäftigte sind in Düsseldorf zum Streik aufgerufen

Zum Bodenpersonal der Lufthansa gehören Techniker, Logistiker, Mitarbeiter, die für die Passagier-, Gepäck- und Frachtabfertigung, aber auch für die Wartung und das Rangieren der Flugzeuge zuständig sind. In Düsseldorf arbeiten laut Verdi knapp 150 Männer und Frauen in diesen Bereichen.

Gravierende Auswirkungen des am Montag angekündigten Streiks hatte der Flughafen erwartet, weil die Lufthansa-Tochter Leos (Lufthansa Engineering and Operational Services) in Düsseldorf auch im Auftrag anderer Airlines 70 bis 80 Prozent der sogenannten „Push-Backs" übernimmt: Die Leos-Mitarbeiter schieben mit ihren Fahrzeugen die Maschinen von ihrer Parkposition am Gate zurück in Richtung Startbahn.

16 Flüge ab Düsseldorf fallen insgesamt aus

Für Mittwoch hatte der Airport mit 430 Flugbewegungen und 57.000 Passagieren geplant. Man wolle sich um Ersatz für die Streikenden Leos-Mitarbeiter bemühen, hieß es am Dienstag. Nur 16 Flüge müssen insgesamt annulliert werden, neben denen nach München auch welche nach Zürich und Dubai (Stand 9 Uhr). In Frankfurt und München hatte die Airlines nahezu alle Flüge schon am Dienstag gestrichen. Lufthansa hatte zudem alle Passagiere dringend davor gewarnt, ohne Umbuchung zum Flughafen zu kommen weil dort „nur wenige oder gar keine“ Serviceschalter geöffnet sein würden.

Fatiha, ihr Mann und die drei Kinder – das jüngste ist gerade zwei Jahre alt – sind dennoch in Düsseldorf gestrandet. Vor dem „Ticketing & Service“-Schalter sitzen die fünf erschöpft und übermüdet am Boden. Aus Utrecht ist die Familie angereist, über Lissabon sollte es nach Casablanca in die Ferien gehen. „Als wir um zwei hier ankamen, war die Welt noch in Ordnung“, erzählt die Holländerin. „Da hieß es noch, der Flug nach Portugal startet pünktlich um sechs Uhr.“

Am Ticketing & Service Schalter warten gestrandete Passagiere auf Hilfe. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Nun geht er gar nicht – und wenn überhaupt, könne man erst am Samstag wieder fliegen, hat eine Bielefelderin, die mit ihrem Sohn ebenfalls über Lissabon nach Mexiko wollte, in Erfahrung bringen können. Sie habe Verständnis, sagt sie, für die Streikenden und ihr Anliegen, findet die Situation trotzdem „gemein“. „Wir hatten den Urlaub so lange geplant und uns so darauf gefreut. Wir haben ihn auch verdient, es wäre so schade, wenn er nun ausfällt...“. Beide Familien ärgert am meisten, dass man sie in ihrer Not nun allein lässt: Niemand vor Ort, der ihnen sagen kann, ob, wie und wann sie doch noch ihre Ziele erreichen können.

Auf eigene Faust, nach einem „Beweisfoto“ der Anzeigetafel, machen sich die zwei aus Bielefeld schließlich auf die Suche nach einem Hotel in Flughafennähe. Ob ihnen die Airline die Kosten dafür erstatte? „Erstmal egal. Wir können nicht mehr.“

Mit tosendem Beifall wird da gerade, ganz in der Nähe, Alexandra Kaal-Massmann gefeiert, als sie ihrer Reisegruppe verkündet: „Wir sind eingecheckt!“ Die Programmleiterin der Austausch-Organisation „Education First“ (EF) bringt an diesem Morgen zwölf Schüler und Schülerinnen auf den Weg, über London geht es für die nach New York – und von da aus weiter in verschiedene US-Bundesstaaten. Ein Jahr lang werden die 15- bis 18-Jährigen in Amerika die Schule besuchen.

Für diese Schülergruppe geht es für ein Jahr in die USA: Ihr Flieger hob am Mittwochmorgen in Düsseldorf ab. Die Freude darüber war groß. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gegen Mittag wird die Frau im pinkfarbenen T-Shirt 20 weitere Jugendliche in den Flieger setzen, „hoffentlich“. Kaal-Massmann macht das jeden Mittwoch, das ist der Abreisetag von „EF“. Sie weiß, wie schwierig die Lage am Flughafen derzeit ist. Die Erleichterung, „dass heute, am Streik-Tag die erste Hürde genommen ist“, ist ihr deutlich anzumerken. Mehr als 100 Schüler sollten heute losfliegen, der Vortag, erzählt Kaal-Massmann, sei „sehr hektisch“ gewesen. Denn die, die etwa von Frankfurt oder München aus starten wollten, hätten ja umgebucht werden müssen, „nicht bei allen hat das geklappt“.

Satte vier Stunden vor Abflug hat sie ihre Truppe nach Düsseldorf „beordert“, aber als man um zwei Uhr vor Ort ankam, „war der Flughafen bereits piekepackevoll, so voll, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe“.

Viele Passagiere kommen deutlich früher zum Flughafen

Viele sind wie sie vorsichtshalber sehr früh zum Flughafen gekommen. „Um halb vier“, berichteten vier Frauen aus dem Sauerland gegen 5.30 Uhr, „sind wir hier gewesen und doch stehen wir noch immer in der Schlange.“ Nach Gran Canaria will das Quartett, für den Streik des Bodenpersonals mitten in der Ferienzeit gibt es kein Verständnis. Eine halbe Stunde später sind die Damen „abgefertigt“, die Abflughalle ist zwar nicht leer, wirkt aber deutlich aufgeräumter als zuvor. Die Schlangen vor den Check-In-Schaltern sind kürzer geworden, die Menschen weniger aufgeregt.

Andrej Bill, der zuständige Verdi-Gewerkschaftsekretär in Düsseldorf, hatte sich von der Aktion ein „starkes Signal“ für die nächste Tarifrunde Anfang August erhofft. Nahezu alle Mitarbeiter des Bodenpersonals in Düsseldorf beteiligten sich auch am Streik, sagt er am Mittwoch, doch: „Streikbrecher federn die Wirkung leider ab.“ Dass Airlines versucht hätten, kurzfristig noch „Unternehmensfremde per Schnelleinweisung einzuarbeiten“, nennt er „unfassbar“.

„Wir vermuten stark, dass viele der Pusher, die heute in Düsseldorf die Flieger schieben, dafür gar keinen Führerschein haben und würden uns freuen, wenn das mal kontrolliert würde.“ Die Ausbildung dauere normalerweise sechs bis acht Wochen, 160 Flugzeuge, verschiedene Typen, müsse der Kandidat dafür bewegen, berichtet einer der Streikenden.

Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Lohn fürs Bodenpersonal

Der Zeitpunkt des Warnstreiks ist indes auch in Bills Augen „sehr unglücklich“ gewählt. „Es tut mir leid für jeden Urlauber, der nun verspätet an sein Ziel kommt. Aber das Gegenangebot war so schlecht, da mussten wir jetzt ein Signal setzen.“

9,5 Prozent mehr Lohn (bei einer Laufzeit von zwölf Monaten), mindestens aber 350 Euro, sowie einen Mindestlohn von 13 Euro, fordert Verdi. Lufthansa bietet Festbeträge und eine von der Geschäftsentwicklung abhängige Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten, „nicht einmal annähernd Inflationsausgleich“, so Bill.

Lufthansa selbst spricht von einer wirtschaftlich weiterhin „angespannten Situation“ und bezeichnet den Ausstand als „unzumutbar“ für Kunden und Beschäftigte, so Personalvorstand Michael Niggemann. Verdi habe nach nur zwei Verhandlungstagen einen eintägigen Streik über alle Standorte hinweg angekündigt, den man kaum noch als Warnstreik bezeichnen könne.

Bodenpersonal streikt noch bis Donnerstagmorgen

Am Donnerstag, um sechs Uhr früh, geht das Bodenpersonal wieder an die Arbeit. Der Flugbetrieb verlaufe dann wieder normal, versprach die Lufthansa. Doch: Nach dem Streik könnte erneut vor dem Streik sein – die Gewerkschaft Cockpit hat nach sechs gescheiterten Verhandlungsrunden mit der Lufthansa gerade eine Urabstimmung beschlossen. Stimmen mehr als 70 Prozent der dort organisierten Piloten zu, wären sogar unbefristete Streiks möglich, noch in der Ferienzeit.

