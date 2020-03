Mit dem Flieger nach Lourdes

Am Niederrhein. Wallfahrt ab Airport Weeze. Zum ersten Mal fliegt die Krankenbruderschaft Rhein-Maas mit gesunden und kranken Pilgern nach Lourdes.

„Erfahrene“ Pilger liebten das: Kartoffelsalat und Frikadellchen schon beim Einrollen des Pilgerzuges in den Hauptbahnhof Duisburg, gemeinsame Lieder ab Aachen, ein langsames und intensives Heranrollen an einen besonderen Wallfahrtsort: Lourdes. Seit vor mehr als 50 Jahren die Krankenbruderschaft Rhein-Maas ihren ersten Pilger-Sonderzug vom Niederrhein nach Lourdes auf den Weg brachte, rumpelten kranke und gesunde Pilger gemeinsam im Zug Richtung Pyrenäen – das dauerte gerne auch schon mal 24 oder 28 Stunden.

Mit dem Sonderflieger nach Lourdes – ab Airport Weeze

In den letzten Jahren jedoch wurden die Gebühren für Zug, Lokomotiven und Geleise in Frankreich immer teurer – Streiks beeinträchtigten das Anreisen zudem. So steigt der „Pilgerzug“ in diesem Jahr erstmals aufs Flugzeug um, ab Weeze.

„Das hat auch Vorteile“, so der Vorsitzende der Krankenbruderschaft, Raphael Freiherr von Loe. „Die Vorstellung, innerhalb weniger Stunden von Weeze kommend vor der Grotte stehen zu können, hat ihren Reiz. Und wir denken auch, dass viele Pilger, die sich die lange Zugfahrt bisher nicht zugetraut haben, nun das Flugangebot nutzen werden.“

Kranke und Gesunde reisen gemeinsam

Wie gewohnt wird sich das Team der Krankenbruderschaft Rhein-Maas um gesunde und kranke Pilger ab Airport Weeze und dann natürlich vor Ort kümmern. Und wie gewohnt sind alle die, die sich nicht alleine auf den Weg nach Lourdes machen können, herzlich in der Gemeinschaft der Mitreisenden willkommen. Schwerkranke/beeinträchtigte Pilger sind im Hospital untergebracht und werden dort auch umsorgt. Kosten: Hospitalkranke 770 Euro, gesunde Pilger im Doppelzimmer 890 Euro (inkl. Verpflegung)

Hier gibt es Infos zur Reise und zur Krankenbruderschaft Rhein-Maas

Reisetermin: 14. bis 19. Juni 2020. Der Sonderflieger hat Platz für 100 gesunde und 40 kranke Pilger sowie für das 40-köpfige Betreuer-Team. Organisation: Christophorus Reisedienst. Als Geistliche mit dabei: Pastor Stücker (Wachtendonk) und Pater Benny Valloor (Kevelaer).