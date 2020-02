Monheim: Autonome Busse starten den Linienbetrieb

Monheim. Die autonomen Busse in Monheim sind an den Start gegangen. Sie verbinden die Alt- mit der Innenstadt – und sind in den ersten Wochen kostenlos.

Der Start war mehrfach verschoben worden, nun fahren die ersten autonomen Busse in Monheim am Rhein. Am Aschermittwoch nahmen die Fahrzeuge den Linienbetrieb in der Stadt auf. Insgesamt fünf Busse gingen auf die Strecke und verbinden nun die Monheimer Altstadt mit der Innenstadt – im Tempo von 17 Stundenkilometern. Für Fahrgäste sind die Fahrten in den ersten Wochen gratis , wie die Stadt mitteilte.

Von 6.49 bis nach 23 Uhr sind die Busse im 15-Minuten-Takt mit E-Antrieb, ohne Fahrersitz und Lenkrad auf der Straße unterwegs. Und das an sieben Tagen die Woche. Die Strecke ist dabei überschaubar: Insgesamt sieben Haltestelle liegen auf knapp 2,7 Kilometern zwischen zwei Groß-Parkplätzen am Rand der Altstadt und dem zentralen Busbahnhof in Monheims Innenstadt.

Operator muss im Notfällen in den Monheimer Bussen eingreifen

Die Fahrzeuge haben je sechs Sitz- und sechs Stehplätze. Einer der Stehplätze ist allerdings stets vergeben – an den sogenannten „Operator“, der jeden der Busse an Bord begleiten muss. Im Notfall greift er per Fernbedienung ein, wenn die Sensoren am Fahrzeug einen Stopp auslösen. Tests haben gezeigt, dass das schon dann passieren kann, „wenn etwa nur eine Mülltonne etwas zu weit in den Straßenraum ragt“, so der Monheimer Bürgermeister.

Bis die Busse endlich im Linienbetrieb fahren konnten, waren über 1000 Testkilometer notwendig. Zudem musste die Strecke für jedes der Fahrzeuge einzeln „eingelesen“ werden. Dazu mussten die selbstfahrenden Busse jede Kleinigkeit auf und an der Strecke mithilfe von Kameras und Sensoren an Bord erfassen.

RWTH Aachen erkunden die autonomen Busse in Monheim

„Ziel der Landesregierung ist es, dass solche I nnovationen in Nordrhein-Westfalen erforscht, entwickelt und frühzeitig getestet werden“, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst vorab.

Der Linienbetrieb der autonomen Busse soll nicht nur technische Erkenntnisse bringen. Das Projekt in Monheim wird auch wissenschaftlich begleitet. Forscher der RWTH Aachen erkunden, ob die Busse das Mobilitätsverhalten der Menschen in Monheim verändern.

Ähnliche Fahrzeuge wie in Monheim fahren bereits bundesweit, aber nicht vergleichbar eingebettet in das öffentliche Nahverkehrsnetz mit festem Fahrplan und mehreren Fahrzeugen, so Detlev Hövermann, Geschäftsführer des kommunalen Nahverkehrsunternehmens Bahnen Monheim. N RW-weiter Pionier ist Drolshagen im Kreis Olpe. Hier ist jüngst der erste fahrerlose Bus im Alltagsbetrieb auf Tour gegangen.