An Rhein und Ruhr. In NRW sinkt das Falschgeldaufkommen. Trotzdem häufen sich Fälle, in denen Movie-Money in Umlauf gebracht wird. Dabei ist es einfach zu erkennen.

Unwissenheit kann strafbar sein. Zumindest dann, wenn es um die Verbreitung von gefälschten Banknoten geht. Es geschieht immer wieder mal, dass Falschgeld seinen Weg in Kassen und Geldbörsen findet und bei der Bargeldbezahlung gezückt wird. Ob unbewusst oder bewusst - wer bei der Weitergabe von solchem Geld erwischt wird, hat eine Straftat begangen. Hinzu kommt ein finanzieller Verlust, der nicht entschädigt werden kann.

Gegenwärtig ist die Stadt Münster besonders beispielhaft im Hinblick auf die Verbreitung von Falschgeld. Es geht um Movie-Money. Das Geld, das im Internet zu kaufen ist und eigentlich typisch für die Verwendung bei Filmproduktionen ist, ist seit Ende letzten Jahres in etwa 70 Fällen registriert worden.

Bundesbank unterscheidet zwischen Druck- und Kopiefälschungen

Häufig sei das falsche Geld erst am Ende des Tages in Geschäften bemerkt worden, als der Kassenbestand geprüft wurde, so Angela Lüttmann von der Pressestelle der Polizei in Münster. Warum das Falschgeld überhaupt angenommen wurde, sei unklar. Unwissenheit könne ein Grund sein, aber auch ganz einfach Stress wegen großer Kundschaft.

Es gibt unterschiedliche Arten von Falschgeld. Die Deutsche Bundesbank unterscheidet zwischen Druck- und Kopiefälschungen. Bei dem sogenannten Movie-Money oder oder Prop-Copy handelt es sich um einfache Druckfälschungen von Banknoten ohne jegliche Imitation der Sicherheitsmerkmale. Diese Art von Falschgeld wurde in den letzten Monaten vermehrt in Deutschland, insbesondere im Bundesland NRW, in Umlauf gebracht. Eigenen Aussagen nach verfolgt die Bundesbank dieses Phänomen seit Mitte 2019 verstärkt.

Statistiken stimmen zunehmend positiv

Auch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen befasst sich regelmäßig mit strafrechtlichen Angelegenheiten, die aus dem Falschgeldumlauf hervorgehen. Dennoch ist ein deutlicher Rückgang der Straftaten zu verzeichnen. Im Jahr 2016 wurden in NRW 745 Fälle registriert, in denen falsche Euros verwendet wurden. Im Jahr darauf waren es 668 und im Jahr 2018 bereits nur noch 570.

Eine Tendenz ist durchaus erkennbar, auch wenn die aktuellsten Zahlen für das vergangene Jahr noch nicht veröffentlicht wurden. Das liege vor allem daran, dass Banknoten fälschungssicherer geworden sind, so Frank Scheulen, Pressesprecher des Landeskriminalamtes.

Dem schließt sich auch die Deutsche Bundesbank an, wobei sie auf die Anzahl der gefälschten Banknoten deutschlandweit blickt. „Die Falschgeldzahlen sind weiter zurückgegangen. Grund dafür ist die Einführung der neuen Banknoten der Europa-Serie mit verbessertem Fälschungsschutz“, erklärt Johannes Beermann, für Bargeld zuständiges Vorstandsmitglied der Bundesbank.

50-Euro-Scheine werden am Häufigsten gefälscht

Im Vergleich zum Vorjahr sei die Anzahl der nachweisbaren Fälschungen um fünf Prozent gesunken. Dabei bezieht er sich auf Stückzahlen der Bargeldfälschungen, welche die Bundesbank für das Jahr 2019 freigegeben hat: In diesem Zeitraum wurden rund 55 200 falsche Geldscheine in Deutschland registriert.

Dabei waren es zum Großteil 50-Euro-Scheine, die Fälschungsmerkmale aufwiesen. Insgesamt sei ein Geldwert von 3,3 Millionen Euro entstanden. Der Anteil des sogenannten Movie-Money, das 2019 deutschlandweit in Umlauf geraten war, beträgt 3,7 Prozent.