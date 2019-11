Münsters Bischof Genn will härtere Strafen bei Missbrauch

Am Niederrhein. Im Umgang mit Missbrauchsfällen räumt Genn Fehler ein. Künftig gilt auch im Münster Bistum: Missbrauchstäter dürfen keine Seelsorge mehr leisten.

In einem offenen Brief an die Katholiken in seinem Bistum hat Münsters Bischof Felix Genn an diesem Freitag (22. November 2019) sehr klar auch persönlich Fehler eingeräumt im Umgang mit den aktuell diskutierten Missbrauchsfällen - zum Beispiel in Kevelaer. Für die Zukunft stellt Genn klar: Missbrauchstätern sollen im Bistum alle priesterlichen Dienste untersagt werden. Der Bischof will zudem prüfen, ob man ihnen das Gehalt kürzen oder weitergehende Auflagen aussprechen kann.