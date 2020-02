Neuss: Polizei hebt erneut Bande falscher Polizisten aus

Nach einem großen Schlag gegen eine Bande in Datteln, hat jetzt auch die Kreispolizei in Neuss einen Ermittlungserfolg im Kampf gegen falsche Polizisten verkündet: Vier Männer wurden jüngst festgenommen, alle sind inzwischen in Untersuchungshaft.

„Die Ermittlungen stehen noch am Anfang“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Beschuldigte gibt. Zudem dürfte sich die Zahl der Taten, die den mutmaßlichen Betrügern vorgeworfen werden, noch ausweiten, glaubt man bei der Polizei.

Opfer unter Druck gesetzt

Was auffällt: Die Verdächtigen sind auffallend jung, aber waren bei den Taten, die ihnen angelastet werden, dennoch „sehr raffiniert und überzeugend“, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag auf Nachfrage. Betrugsopfer waren nicht nur Senioren, wie bei der Masche mit fingierten Anrufen falscher Polizisten häufig, sondern auch ein 57-jähriger Mann aus Neuss, der den Tätern Mitte Dezember vergangenen Jahres Bargeld und Sparbücher ausgehändigt hatte. Die hatten, wie üblich bei der Betrugsmasche, ihr Opfer psychisch unter Druck gesetzt und ihm vorgegaukelt, seine Wertgegenstände „in Sicherheit zu bringen“.

Nachdem sich Betrugsfälle häuften, hatte die Neusser Polizei Anfang Januar eine Ermittlungskommission gebildet. „Ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten schnell drei Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren, die in Köln wohnen“, teilte die Polizei am Montag mit. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Osnabrück seien Mittwoch vergangener Woche (12. Februar) dann drei Männer in einem Auto gefasst worden; neben zwei Kölnern auch ein 27-Jähriger aus Bremen, berichtete die Polizei. Ein weiterer Verdächtiger im Alter von 22 Jahren wurde am selben Tag in Köln festgenommen.

Polizei stellt reichlich Beweismaterial sicher

Im Auto der drei mutmaßlichen falschen Polizisten stieß die Polizei unter anderem auf Goldbarren im Wert von 150.000 Euro. Die gut eineinhalb Kilogramm Gold werden einem Betrug in Mettmann zugeordnet. Dessen Eigentümer meldete der Polizei am vergangenen Mittwoch, offenbar Opfer falscher Polizisten geworden zu sein. Die Goldbarren hatte er zuvor aus einem Bankschließfach geholt, um sie einem angeblichen Polizisten auszuhändigen.

Hintergründe zu den Tätern müssen noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Es sei umfangreiches Beweismaterial sicher gestellt worden, darunter Handys und SIM-Karten. Insgesamt fanden sich bei Durchsuchungen zudem 30.000 Euro. (dae)