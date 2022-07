Niederlande: Trump und Le Pen unterstützen Bauernproteste

Ex-US-Präsident Donald Trump während seiner Rede in Tampa, Florida.

Aus den Niederlanden. Die niederländischen Bauernproteste bekommen prominente Unterstützung von Rechts: Ex-Präsident Donald Trump und Marine Le Pen loben die Bewegung.

Unterstützung aus den USA: Ex-US-Präsident Donald Trump hat sich zu den in den vergangenen Wochen immer stärker eskalierenden Bauernprotesten im Nachbarland geäußert. In einer Rede bei einer Veranstaltung von Konservativen in Tampa im US-Bundesstaat Florida sagte Trump den niederländischen Landwirtinnen und Landwirten seine Unterstützung zu.

Die Bäuerinnen und Bauern würden sich „tapfer der Klima-Tyrannei der niederländischen Regierung“ widersetzen. „Unsere Bewegung stellt sich gegen Klimafanatiker“, so Trump weiter. „Wir unterstützen die friedlichen niederländischen Bauern, die tapfer für ihre Freiheit streiten.“

Bauernproteste: Lob von Donald Trump und Marine Le Pen

Seit Wochen wird im Nachbarland von NRW heftig gegen geplante Umweltauflagen der Regierung protestiert. Die will erreichen, dass die gesetzlichen Stickstoffnormen eingehalten werden. Das hatte auch ein Gericht in einem Urteil gefordert. Bis 2030 müssen die Emissionen landesweit etwa halbiert werden, was das Aus von 30 Prozent der Viehbetriebe bedeuten könnte.

Das wollen viele Bäuerinnen und Bauern verhindern – teils mit Gewalt: und Supermärkte, steckten Heuballen in Brand, bedrohten Politikerinnen und Politiker sowie deren Familien. Die Bauernproteste ziehen zudem zunehmend Rechtsextreme aus dem Ausland an. Medien auf der ganzen Welt griffen das Thema auf.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Zuspruch kommt auch aus Frankreich: Die rechtsextremen Politikerin Marine Le Pen sprach sich über Twitter ebenfalls für die Belange der niederländischen Landwirtinnen und Landwirte aus. Daraufhin dankte ihr der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders über die Plattform: „Merci, Marine!“

Die niederländischen „Farmers Defence Force“ sowie „Agractie“, die Proteste organisieren, hatten sich in niederländischen Medien positiv über den Zuspruch von Donald Trump geäußert. Bildungs- und Kulturminister Minister Robbert Dijkgraaf hingegen zeigte sich kritisch auf Twitter. „Mit Freunden wie diesen… Ich hoffe, dass die Niederlande nüchtern genug sind, um sich nicht in das Universum von Trump und alternativen Fakten mitreißen zu lassen“, schrieb der Politiker in einem Tweet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein