Bei Judy Bailey wird Musik gemacht, in der Küche

Wir haben ein paar Heimarbeiter schon mal gebeten, uns erste Impressionen zu schicken. „Was jetzt anders ist?“, fragt Sigrun Hintzen, Buchhändlerin in Kleve. „Meine drei großen Töchter sind auch im Haus. Sie lernen für Klausuren und Prüfungen, von denen sie nicht wissen, wann sie stattfinden. So haben wir eine Art Co-Working-Space bei Hintzens zu Hause. Ich drucke zwischendurch mal Schulblätter aus. Das ist schön, hin und wieder so nett gestört zu werden.“

Tourismus fördern von zu Hause aus. Manon Loock-Braun im Homeoffice in Emmerich. Foto: Loock-Braun

Ja und die Musiker und Komponisten Judy Bailey, Patrick Depuhl und ihre drei Jungs Levi, Jacob und Noah spielen Hopekonzerte aus der Küche, live in die Welt hinein, jeden Tag: facebook.com/judybailey

Bastian Rütten, Kevelaer. „Vieles, was über die Wochen liegen geblieben ist, kann man natürlich gut vom heimischen Schreibtisch aus erledigen. Der Kontakt zu den Menschen ist so natürlich unmöglich. Das fehlt in diesen Tagen. Seelsorge geht kaum im Homeoffice.“

Sigrun Hintzen, Kleve. Ob für die Klever Konzerte oder für die Buchhandlung – Gearbeitet wird auch ohne Virus-Epedemie viel im Homeoffice. Jetzt sind die drei großen Töchter auch im Haus, lernen für Klausuren, eigentlich.

Judy Bailey und Familie, Ehemann Patrick Depuhl und die drei Jungs Levi (li. Ukulele/Cajon), Jacob (Keyboard/Saxophon) und Noah (re., Bass/Ukulele). Hopekonzerte aus der Küche in Alpen-Menzelen. Foto: bailey

Judy Bailey und Familie, Alpen. Statt große Konzerthallen wird jetzt Facebook gefüllt. Jeden Tag um 19.30 Uhr heißt es: Hopesongs aus der Küche, live. Inzwischen machen viele mit, weltweit.

Heike Waldor-Schäfer, Niederrhein-Redakteurin. Alle wollen ja jetzt gleichzeitig ins Netz – nur mein Dienstrechner nicht… aber sonst: Kaffeepause im Garten, schön!

Dr. Georg Cornelissen, Bonn. Der Sprachforscher forscht. Und arbeitet Anfragen ab. „Wat ich an dem Tach gemacht habb? Zum Beispiel habb ich Anfragen beantwortet, eine kam aus Mönchengladbach (dabei ging et um die Jeet ‚Ziege‘ und den Bock), bei einer anderen um den Krentekacker = Korinthenkacker. Dann wird viel gemailt und telefoniert; die Leitung einer Abteilung stellt jetzt ganz andere Anforderungen.“ Übrigens: Die Antwort auf die Frage, was ist ein Korinthenkacker? – demnächst hier....

Guido Gleißner, Weeze. Jetzt ist der Referatsleiter im Kommando Cyber- und Informationsraum der Luftwaffe in Bonn mal zum Innendienst verdonnert. Ungewohnt. „Normalerweise nutze ich den Homeoffice-Arbeitsplatz nur zweimal die Woche. In Zeiten der Corona-Pandemie sind wir angehalten, den Homeoffice-Arbeitsplatz durchgängig zu nutzen. Bei mir leider nicht immer möglich, da ich als Schichtleiter zwei - dreimal die Woche, inkl. Wochenende nach Bonn fahre, um hier u.a. mit meinem Schichtteam Amtshilfeersuchen im Rahmen Artikel 35 des Grundgesetzes für unseren Zuständigkeitsbereich zu bearbeiten.“

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Heimat-Reporter Ingo Plaschke auf Balkonien. Drinnen wartet die Hausaufgabenkontrolle vom Sohnemann – armer Kerl.

Trostmomente für Bestseller-Autorin Sabine Zett aus Dinslaken – von Mischlingshündin Lucy. Foto: Zett

Sabine Zett, Dinslaken. Bühnen- und Lese-Shows sind abgesagt. Die Bestseller-Autorin hockt und schreibt nun daheim. Für Aufmunterung sorgt Mischlingshündin Lucy.

Manon Loock-Braun, Emmerich. „In Ruhe alles aufarbeiten, was liegen geblieben ist – noch ist das herrlich“, sagt die Tourismusförderin. „Dass man als Tourismusförderin eine Tourist Information für mehrere Wochen schließen muss, gehört ja eigentlich nicht zu den klassischen Aufgabenbereichen. Auch das Arbeiten von Zuhause ist im Tourismusmanagement eigentlich nicht wirklich vorgesehen. Aber in Zeiten von CORONA ist halt Vieles einfach anders.

In Ruhe das aufarbeiten, was liegen geblieben ist

Momentan mache ich zwei Wochen Home-Office. Und was muss ich sagen: Herrlich! Normalerweise ist die Woche nach dem Urlaub voll gepackt mit Post und E-Mails abarbeiten (dieses Mal über 200! ) und jede Menge Termine, die alle auf die Nach-Urlaubszeit geschoben wurden. Die Termine finden nun nicht statt und ich kann in Ruhe alles was liegengeblieben ist aufarbeiten.

Der Tag ist durchstrukturiert mit 6 Uhr aufstehen und regelmäßigen Pausen. So konzentriert konnte ich selten arbeiten. Und jetzt wird richtig was weggeschafft. Ob ich diese Situation in einigen Wochen auch noch gut finden werde, weiß ich nicht. Momentan genieße ich zumindest den Zustand ganz ungestört arbeiten zu können.“