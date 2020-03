Niederrhein und Ruhrgebiet: Das ist am Wochenende los

Im Kindermuseum Explorado in Duisburg findet am Wochenende der Kinderklüngel statt.

Niederrhein/Ruhrgebiet. Musik, Theater oder Kultur – am kommenden Wochenende gibt es wieder eine breite Auswahl an Veranstaltungen an Rhein und Ruhr.

Trotz der allgemeinen Aufregung um das Coronavirus finden in der Region am Wochenende einige interessante Veranstaltungen statt. Der Nachwuchs freut sich sicher über einen Besuch des Kinderklüngels im Explorado in Duisburg, in Düsseldorf steht die Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt und in Rees geht es um den zweiten Weltkrieg.

Hier kommt eine Übersicht zu den Veranstaltungen von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März.

Dinslaken

Das weltberühmte Schauermärchen „Der Sandmann“ feiert am Freitag (6. März) auf der Dinslakener Burghofbühne Premiere. E.T.A. Hoffmanns weltberühmtes Schauermärchen thematisiert schon im 18. Jahrhundert das Verhältnis von Mensch und Maschine sowie die Suche nach dem Unbewussten. Für j unge Dinslakener lohnt sich der Besuch gleich doppelt: „Der Sandmann“, in der Tradition der schwarzen Romantik geschrieben und Vorreiter für Science-Fiction- und Fantasie-Geschichten ist derzeit wieder Pflichtlektüre für das Abitur in NRW. Los geht’s um 20 Uhr.

Duisburg

Von Kindern für Kinder lautet das Motto beim Explorado Kinderklüngel . Auf diesem Flohmarkt haben die Kids das Sagen. Alles rund ums Kind kann angeboten und gekauft werden: Kleidung und Spielzeug, Babyausstattung, Bücher und Sonstiges (keine Neuware). Der Flohmarkt ist ab 11 Uhr geöffnet und bis 16 Uhr können Besucher draußen vor dem Explorado stöbern. Eine Standanmeldung noch zum Preis von 5 Euro möglich. Ganz wichtig: Beim Explorado-Kinderklüngel haben die Kinder das Sagen. Sie sollten ihren Stand selbst betreuen und mit Spaß verhandeln.

Düsseldorf