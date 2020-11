NRW-Polizei mahnt Motorradfahrer zur Vorsicht

Die Motorradsaison 2020 biegt auf die Zielgerade ein. Beim herbstlich-klaren Wetter waren an diesem Wochenende aber noch sehr viele Fahrer auf beliebten Strecken unterwegs - etwa am Niederrhein, im Sauerland oder der Eifel. Es gab allerdings auch mehrere schwere Unfälle, ein Sprecher des NRW-Innenministeriums mahnte gegenüber der Redaktion zur Vorsicht (9. November 2020).

"Wer jetzt noch mit dem Krad unterwegs ist, sollte die unterschiedlichen Grip-Verhältnisse bei Käte, Nässe und Laub beachten", sagte der Sprecher. Lichtverhältnisse in den Dämmerungsstunden könnten heikel sein; zudem bestehe die Möglichkeit, dass man durch Gegenlicht geblendet werde. "Jeder Unfalltote ist einer zu viel", betonte der Ministeriumssprecher.

1700 verungückte Kradfahrer bis zur Jahresmitte

In der ersten Jahreshälfte 2020 ließen laut aktueller Statistik insgesamt 33 Kradfahrer auf Straßen und Autobahnen ihr Leben (Vorjahreszeitraum: 32). Die Polizei in NRW zählte in den sechs Monaten insgesamt 1700 verunglückte Motorradfahrer und Mitfahrer. Im Gesamtjahr 2019 waren es 3777.

Am vergangenen Wochenende gab es mehrere schwere Unfälle - zum Beispiel in Kamp-Lintfort, wo war. Im Kreis Lippe zog sich ein 38-Jähriger bei einem missglückten Überholvorgang lebensgefährliche Verletzungen zu. Weitere Unfälle mit Schwerverletzten gab es in Gladbeck, im münsterländischen Ahlen sowie in Büren im Kreis Paderborn.