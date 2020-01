An Rhein und Ruhr. 2018 starben in NRW drei Menschen durch Polizeikugeln. Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor. Gewerkschaft fordert Taser für die Polizei.

Polizisten dürfen bei Gefahr für Leib und Leben schießen

Im Jahr 2018 starben in Nordrhein-Westfalen drei Menschen durch Polizeikugeln, in den Jahren zuvor fünf, drei, nochmal drei Menschen. Das geht aus einer Statistik des NRW-Innenministeriums hervor. Zahlen für 2019 lagen an diesem Montag (6. Januar 2020) noch nicht vor. Im NRW-Polizeigesetz ist u. a. geregelt, dass Beamte ihre Schusswaffe gegen Personen einsetzen können, „um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren“.

„In so einer Situation muss man binnen Sekundenbruchteilen entscheiden – sonst gefährdet man sein Leben und das anderer“, sagte Michael Mertens, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). In Gelsenkirchen war an diesem Sonntag ein 37-jähriger mutmaßlicher Angreifer durch Schüsse eines jungen Polizeianwärters (23) getötet worden. Der 37-Jährige war mit einem Messer und einem Knüppel bewaffnet gewesen. Im Gespräch mit der Redaktion zeigte sich Gewerkschafter Mertens überzeugt, dass der Polizeianwärter richtig gehandelt habe. Die genauen Umstände werden noch untersucht.

GdP: Taser sind für ganz bestimmte Situationen geeignet

Mertens erneuerte die Forderung der GdP, dass Polizisten in NRW mit sogenannten Tasern ausgestattet werden. In der konkreten, sehr dynamischen Situation in Gelsenkirchen hätte eine solche Elektroschockpistole zwar wohl nicht geholfen. Wenn ein Messerangreifer aber noch stehenbleibe und mit seiner Waffe rumfuchtele, dann sei ein Taser eine gute Möglichkeit, ihn gezielt auszuschalten: „Wir benötigen dringend Taser“, meinte Mertens. Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte die Einführung im vergangenen Jahr aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit verschoben.

Insgesamt griffen Polizisten in NRW in 2018 laut Statistik 1612 Mal zu ihrer Schusswaffe – jedoch richteten sie diese meist auf gefährliche, kranke oder verletzte Tiere (1582 Fälle). In 19 Fällen schossen sie auf Personen. Elfmal wurden Warnschüsse abgegeben. 2017 schossen Polizisten in NRW 26 Mal auf Menschen, in den Jahren zuvor elf, zwölf und zwölf Mal.