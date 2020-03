Ein Museum feiert Blau-Weiß. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: So zarte, so zerbrechliche, so wunderschön gestaltete feine Arbeiten aus feinem Ton, gebrannt und bemalt -- seltsame, exotische Muster und Symbole, Pflanzen und Tiere – dann wieder vertraut anmutende Szenen und Dekore -- und alle haben sie ein paar hundert Jahre auf dem Buckel.

Die feinen Risse, die der Zahn der Zeit oder doch der ein oder andere robustere Gebrauch hinterlassen haben, machen sie im Grunde nur noch wunderbarer.

Charakteristisches Merkmal der Fayencen ist die Zinnglasur, deren weißdeckende Oberfläche auf den rötlich oder cremefarbenen Tonscherben wasserundurchlässig ist und zur Dekoration einen wunderbaren Malgrund bietet. Foto: wasch

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer zeigt die Fayence-Sammlung der Eheleute Posten (aus Sevelen). Hunderte von Tellern und Vasen, Schüsseln und Krügen haben Wolfgang Posten und seine inzwischen verstorbene Ehefrau Marie-Luise liebevoll und mit immer größer werdendem Sachverstand zusammengetragen. Gesammelt und entdeckt auf Märkten, bei Auktionen, im Internet oder bei anderen Sammlern.

Prunkgeschirr

Und während man von Teller zu Teller, von Vase zu Vase wandert, lässt sich die Geschichte hinter den schönen Dingen entdecken. „Mit dem Namen Fayence“, so Museumsleiterin Veronika Hebben, „bezeichnet man jenes Geschirr aus feinem Ton, das von einer undurchsichtigen, weißen Zinnglasur überzogen ist. Eingebrannte und aufgelegte Farben geben dieser Tonware den Charakter des Prunkgeschirrs.“

Der Name der vor allem blau-weißen Tonschönheiten leitet sich vom italienischen Stadtnamen Faenza ab – das war im 16. und 17. Jahrhundert die Keimzelle und der europäische Produktionshauptort dieser kunstvollen Arbeiten. Der Fayence begegnet man in der Frühzeit schon in China und Persien. Von Persien aus kam diese Technik mit dem Vordringen des Islams bis nach Spanien und wurde von hier nach Italien importiert.

Hier geht's zum Niederrheinischen Museum

Als die ersten Handelsschiffe von ihren Reisen in ferne Länder Tee und Gewürze auch aus China nach Europa brachten, fanden sich die ersten Fayencen in den vollgepackten Teekisten – die ob ihrer exotischen Herkunft, ihrer wundersamen Symbolik und ihrer zauberhaften „Bemalung“ auch hierzulande die Menschen faszinierten.

Das feine Prunkgeschirr konnte sich ein „normal Sterblicher“ im 17. und 18. Jahrhundert nicht leisten – im gehobenen Bürgertum jedoch wurden die schönen und prächtigen Geschirrformen schnell zum Favoriten. Zudem wurde das blau-weiße Porzellan mehr und mehr zum begehrten Sammelobjekt der höfischen Welt.

Manufakturen in Delft

Bald schon entstanden auch in Deutschland Fayencemanufakturen – vor allem in Nürnberg, Frankfurt, Hanau. Eine breite fabrikmäßige Herstellung kam im Holland des 17. Jahrhunderts in Gang. Unser Nachbarland hatte schnell eine Art Monopol für die europäische Fayenceproduktion inne – ab etwa 1620 entstanden vor allem in Delft zahlreiche Werkstätten, die sich im Grunde alle in Form und Dekor an Vorlagen des importierten blau-weißen Porzellans aus China orientierten.

Dromedarreiter vor der Stadt – in Farbe. Das Dekor ist europäisch. Nördliche Niederlande, 1690-1730. Foto: wasch

Kreativ waren die Fayencemaler in China ebenso wie in Europa – und es macht schon Spaß in der Sammlung Posten nun zu entdecken, wie sich chinesische Symbolik und europäische Motive miteinander verbinden – sei es der Dromedarreiter vor der Kulisse einer Stadt, seien es die üppigen, exotischen Blumenranken oder chinesischen Glückssymbole, die Sumpfinseln mit Enten oder Waldlandschaften mit springenden Hirschen einrahmen.

„Meistens ahnten die niederländischen und später auch deutschen Fayencemaler aber nichts von den Dingen, die sich hinter den chinesischen Symbolen verbargen“, sagt Wolfgang Posten. Man kopierte eben das, was schön war.

Was durchaus zu Fehlinterpretationen führen konnte.

Niederrhein Fayencen aus dem 17. und 18. Jahrhundert „Im Glanz des Barock“ - Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts – die Sonderausstellung im Niederrheinischen Museum in Kevelaer ist zu sehen bis 3. Mai.

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der auf fast 100 Seiten die Exponate zeigt und wunderbare Einblicke in die Sammlung schenkt, die Wolfgang Porten (Sevelen) und seine inzwischen verstorbene Frau Marie-Luise zusammengetragen haben. Öffnungszeiten: täglich (außer montags) von 10-17 Uhr. Erwachsene vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre zwei Euro. Nächste Führung durch die Sonderausstellung mit Kaffee und Kuchen: 12. März, 15 Uhr, 7,50 Euro pro Person. www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de

Unter den etwa 250 Exponaten der Ausstellung findet sich zum Beispiel ein Delfter Teller, mehrfarbig, entstanden zwischen 1702 und 1716. Berühmt dank seines „Blitzdekors“ (bliksem dekor) – ein gezacktes Muster, das, so nahm man an, aus kleinen Wolken gezackte Blitze in die Welt jagte…

„In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um das fernöstliche Symbol für Wasser, das die Pflanzen im Mittelteil des Tellers umgibt“ klärt Wolfgang Poten auf. Und die Zickzackbänder sind eben keine Blitze sondern als Stege in japanischen Gärten zu deuten...

Delfter Manufakturen

Die Ausstellung zeigt Exponate aus China, aus den Niederlanden, aus Deutschland aus dem 17. und 18. Jahrhundert – blau-weiße Schönheiten, die ergänzt werden durch einige mehrfarbige Arbeiten. Anschauliche Geschichte dazu gibt es, so kann man vergnügt erfahren, dass, zum Beispiel, es eine Töpferei in Delft gab, die sich „De 3 Vegulde Astonnekens“ nannte – “Die 3 vergoldeten Aschentonnen“. Warum? Nun, das kann man sich wunderbar erklären lassen bei einer der Führungen durch die Sonderausstellung. Die nächste: Samstag, 21. März, 15 Uhr, Kosten: fünf Euro.

Fein, dass es einen Katalog gibt. Die Volksbank an der Niers hat sich da als Sponsor verdient gemacht. Auflage: 300. Erhältlich zum Preis von 25 Euro im Museum.