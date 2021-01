Rheinland: Künftiger Präses gilt als Strukturreformer

Düsseldorf. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat einen neuen Präses gewählt: den 50-jährgen Dr. Thorsten Latzel. Er folgt auf Manfred Rekowski.

Rund 2,4 Millionen Protestanten zwischen Emmerich am Niederrhein und Saarbrücken im Süden bekommen einen neuen Landesbischof: Der 50-jährge Dr. Thorsten Latzel wird neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland (Ekir). Die Delegierten der Landessynode, die in diesem Jahr corona-bedingt rein digital Tagen, wählten den derzeitigen Leiter der Evangelischen Akademie Frankfurt an diesem Donnerstag (14. Januar 2020) mit großer Mehrheit.



Der in Bad Laasphe (Siegen-Wittgenstein) aufgewachsene Latzel will "dass wir als Kirche glaubhaft von Gott reden". Er ist der Meinung, dass in der aktuellen Krise nicht nur Virologen zu Wort kommen sollten, sondern stärker denn je auch die Kirche: "Wir haben seit 3000 Jahren mit Seuchen zu tun und haben Erfahrung mit Wüstenzeiten."

Latzel will gezielt die 20- bis 40-Jährigen ansprechen

Latzel erhielt 113 von 190 Stimmen. Er gilt als ausgewiesener Strukturreformer, er verbindet Kirche mit Aufbruchsgeist. Latzel will gezielt die Generation der 20- bis 40-Jährigen ansprechen und kündigte auch an die "Jugend auf die Kanzel" holen zu wollen, weil diese ihre eigene Sprache habe. Latzel selbst bloggt regelmäßig im Internet unter "glauben-denken.de".



Thorsten Latzel tritt die Nachfolge von Manfred Rekowski an, der im März nach acht Jahren im Amt in den Ruhestand geht. Rekowski hatte kürzlich seine Leukämie-Erkrankung öffentlich gemacht, die seinen Angaben zufolge aber medikamentös gut im Griff ist.