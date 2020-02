An Rhein und Ruhr. Kirchenchefs diskutieren, wie man abgehängten Stadtteilen eine Perspektive geben kann und was sie brauchen. Olympia-Bewerbung spielt eine Rolle.

Eigentlich soll es an diesem Vormittag beim sozialpolitischen Aschermittwoch der Kirchen in Essen darum gehen, wie man benachteiligten Vierteln in unseren Städten an Rhein und Ruhr eine dauerhafte Zukunftsperspektive geben kann. Und dann stellte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck einen aus seinem Munde doch überraschenden Teil der Lösung vor: mit Olympia im Ruhrgebiet!

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde“, sagte der Bischof des Ruhrbistums am Mittwoch selbstironisch. Aber: „Ich finde, wir alle müssen für Olympia im Ruhrgebiet sein“, sagte er vor den Besuchern aus Kirche und Stadtgesellschaften. „Denn dann passiert etwas.“

Overbeck: Die Idee von Olympia verstehen alle

Man müsse eine Idee, ein Ziel haben, das man mit anderen teilen könne, führte er aus. Die Idee von Olympia würden alle verstehen und gemeinsam nach vorne bringen können. Und das helfe, Stadtteile zusammenzubringen, so Overbeck, der für seine Ansichten Zwischenapplaus kassierte.

Klar war aber auch: Olympia allein kann nicht das Allheilmittel sein, um Stadtteile wie Essen-Altenessen, Duisburg-Marxloh oder die Dortmunder Nordstadt zukunftsfähig zu machen. Vielmehr braucht es starke Netzwerke vor Ort. Stadtplaner und Stadtforscher Klaus Selle machte deutlich, dass Menschen in den Quartieren vor allem Nähe brauchen. Nähe, die die Politik zum Teil verloren habe. Diesen Verlust wüssten rechte Gruppierungen im Ruhrgebiet auszunutzen. „Hier muss von anderen gesellschaftlichen Kräften wieder Nähe geschaffen werden“, appellierte er auch an die Kirchenvertreter.

Kirche und Stadtteil-Akteure müssen ein Netzwerk pflegen

Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, blickte selbstkritisch auf die Entwicklung. „Wir haben zu lange auf institutionelle Präsenz gesetzt.“ Man habe gelernt, „dass wir nicht mehr die dominante Kraft sind.“ In den Stadtteilen gebe es viele andere Akteure, von denen Kirche lerne, „miteinander der Stadt Bestes zu suchen.“ Kurzum: Kirchen, Sozialarbeiter, Schulen, Politiker, Stadtteilmanager – sie alle müssen zusammen ein Netzwerk pflegen.

Schwierig aber wird das, wenn diejenigen, die sich auskennen, auf befristeten Stellen sitzen und die Quartiersarbeit nach Ablauf einer finanziell geförderten Projektphase wieder verlassen. Das machte Tanja Rutkowski vom Essener Sozialdienstleister ECE bei der Podiumsdiskussion im Altenessener Zentrum für Kooperation und Inklusion (KD 11/13) deutlich. Projekte erlaubten einerseits, zu experimentieren. Andererseits würde das Formulieren der Förderanträge und die anschließende Projektauswertung viel Zeit binden, die bei den Menschen auf der Straße fehlen würde. Sie forderte eine stabile und nicht endende Finanzierung in den Stadtteilen statt „Projekteritis“.

Stadtforscher Klaus Selle plädierte in diesem Zusammenhang für ein Mitspracherecht der Bürger bei Zuwendungen, also für eine Beteiligung an Stadtteilbudgets. Präses Rekowski wies darauf hin, dass das Erprobungsgesetz im Kirchenrecht auch die Möglichkeit zum Experimentieren biete. Dennoch mochte auch er die öffentliche Hand nicht gänzlich aus der Verantwortung wissen. Quartiersarbeit sei auch deshalb so wichtig, weil Bürger hier den Staat als handlungsfähig oder eben als handlungsunfähig erleben würden. Wer ihn als handlungsunfähig erlebe, „wird die Loyalität zum Staat aufgeben“, sagt Rekowski.

Nach Hanau: Klare Haltung und Solidarität zeigen

Judith Wolf von der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ machte in ihrem Grußwort deutlich, dass es keinen Millimeter nach rechts gehen darf. Mit diesen Worten können Facebook-Nutzer derzeit ihr Profilbild bestücken. „Was in Hanau und Halle geschehen ist, fordert von Christen eine klare Haltung und Solidarität“, sagte sie und sicherte diese den Menschen mit Migrationshintergrund in unseren Städten zu. Bischof Overbeck warb am Ende dafür, gemeinsam an einer neuen Definition von Solidarität zu arbeiten. Solidarität sei nicht mehr über eine Arbeitsform wie im Bergbau zu finden, sondern über Haltung und den Blick auf die Menschenwürde.