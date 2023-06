Eine S - Bahn der Linie S6 auf der Brücke am Kettwiger Stausee: Dieses Bild wird es über fünf Wochen in den Ferien nicht geben.

Nahverkehr S6 fallt in den Ferien aus: Bahnsperrung Essen-Düsseldorf

Essen/Düsseldorf. Die S6 fällt mal wieder aus: Fünf Wochen lang wird die Bahnstrecke von Essen über Kettwig und Ratingen nach Düsseldorf gesperrt.

Es ist nicht das erste Mal - und vermutlich auch nicht das letzte Mal: Die S-Bahnstrecke der Linie S6 von Essen über Kettwig und Ratingen-Ost nach Düsseldorf wird vom 24. Juni bis zum 31. Juli gesperrt. Grund: Der Tunnel in Ratingen-Hösel muss aufwändig saniert werden. Die S-Bahnlinie ist immer mal wieder von langen Sperrungen betroffen.

Dieses Mal sind dringende Arbeiten im 327 Meter langen und über 150 Jahre alte Natursteintunnel nördlich des Haltepunkts Hösel der Grund. Der Tunnel aus dem Jahr 1872 muss saniert werden, um auch in den nächsten Jahrzehnten sicher von Zügen durchfahren zu werden, so die Bahn. Während der fünfwöchigen Sperrung wird eine Betondecke aufgetragen und in der Tunneldecke rückverankert, um künftig Abplatzungen insbesondere nach starken Regenfällen oder Frost zu verhindern. Solche Abplatzungen hatten nach Regenfällen im Juli 2021 im September 2021 für eine kurzfristige, vierwöchige Sperrung gesorgt..

Nach den schweren Regenfällen 2021 war der Tunnel beschädigt

Im Herbst 2019 war die Strecke wegen Arbeiten am Bahnhof Hösel ebenfalls gesperrt. Von Oktober 2017 bis April 2018 hatten Bergschäden im Essener Süden für eine siebenmonatige Sperrung gesorgt, im Juli des gleichen Jahres waren die Gleise zwischen Hösel und Kettwig saniert worden. Auch in den Sommerferien 2013 und 2014 war die Strecke jeweils vollständig gesperrt worden.

Jetzt werden nach Bahnangaben und 900 Kubikmeter Spritzbeton und 300 jeweils 6 bis 9 Meter lange Gebirgsanker in den Tunnel eingebracht. Die Kosten liegen laut Bahn bei rund 2,5 Millionen Euro. Da die Baustelle nur per Schiene erreichbar ist, stellt die Baustellenlogistik eine große Herausforderung dar. Für den entstehenden Baulärm bittet die Bahn die Anwohner um Verständnis.

Bauarbeiten am Tunnel Hösel: Gab es schon 2014 mal, jetzt ist es wieder dran. Foto: Ulrich Bangert / FunkeFotoService

Aufgrund der Sperrung werden die Züge der S 6 zwischen Essen Hbf, Essen-Kettwig und Düsseldorf Rath-Mitte durch Busse ersetzt, die an allen Stationen halten. Diese fahren weiter bis nach Düsseldorf-Unterrath, wo Anschluss an die S 1 und S 11 besteht. Die S 6 fällt wegen einer weiteren parallel laufenden Baumaßnahme auch zwischen Düsseldorf und Langenfeld aus.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem, so die Bahn, sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

