Schwerer Unfall auf B 509 bei Nettetal - junger Mann tot

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagmorgen auf der B 509 gekommen (Symbolbild). Ein junger Mann starb, ein anderer wurde schwer verletzt.

Am Niederrhein. In den frühen Morgenstunden prallte ein BMW gegen einen Baum. Einem 20-Jährigen aus Hinsbeck konnten Notärzte nicht mehr helfen.

Ein Unfall auf der B 509 bei Nettetal-Lobberich im Kreis Viersen hat in den frühen Morgenstunden dieses Samstags (3. Oktober 2020) einen 20-jährigen Mann auf der Rückbank eines BMW das Leben gekostet. Der 18-jährige Fahrer wurde schwerst verletzt, wie die Feuerwehr Nettetal mitteilte.

Der 18-Jährige war mit dem Pkw den Angaben zufolge gegen 4:45 Uhr in Höhe der Einmündung Bocholt von der Bundesstraße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Ein Zeuge informierte die Kreispolizei.

Rettungswagen brachte Fahrer in Klinik

Dem 20-Jährigen auf der Rückbank konnten die herbeigerufenen Rettungskräfte nicht mehr helfen. Er wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Rettungswagen brachte den 18-jährigen Fahrer nach notärztlicher Versorgung vor Ort in eine Klinik.

Warum der junge Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist, war laut Polizei zunächst ungeklärt. Der BMW war in Richtung Dyck unterwegs gewesen. Der 18-Jährige stammt aus Brüggen, der 20-Jährige aus Hinsbeck.

Drei Notärzte waren an der Unfallstelle

Für Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Bundesstraße laut Polizei etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Durch die Wucht des Aufpralls war der BMW völlig demoliert worden. Die beiden jungen Männer im Auto waren "massivst eingeklemmt" gewesen und mussten mit technischem Gerät freigeschnitten werden, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Löschzüge Lobberich und Kaldenkirchen waren mit sechs Fahrzeug und insgesamt 26 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Zudem waren drei Notärzte und zwei Rettungswagen vor Ort.