Polizei Seniorin rast mit BMW in Obststand an Supermarkt

Meerbusch. Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Samstag eine Seniorin in Meerbusch am Steuer eines BMW eine Spur der Verwüstung verursacht.

Es sollte eine Fahrt zum Einkaufen werden, sie endete mit Totalschaden, nicht nur am eigenen Auto: Eine Seniorin ist am Samstagmorgen in Meerbusch-Osterath in die Obstauslage eins Supermarktes gerast. Verletzte gab es zum Glück nicht. Aber jede Menge Sachschaden.

Um 9.38 Uhr hatte die 87-jähriger Autofahrerin in dem 1er-BMW auf dem Parkplatz vor einem "Edeka"-Markt die Kontrolle über das Auto verloren, teilte am Samstag die Polizei mit.

Drei Autos beschädigt, drei Poller umgefahren

"Zunächst beschädigte sie einen geparkten PKW, der durch den Zusammenstoß in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Im weiteren Verlauf beschädigte die Meerbuscherin einen weiteren geparkten PKW, 3 Poller und einen Abfallbehälter und fuhr in eine Auslage, die sich vor dem Lebensmittelmarkt befand", berichtete die Polizei.

Der Sachschaden sei erheblich, heißt es im Polizeibericht. Der BMW der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Unfalls eingeleitet. (Red.)