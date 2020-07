NRZ-Serie Serie: Geflüchtete in der Region – Was haben wir geschafft?

An Rhein und Ruhr. Vor fünf Jahren verkündete Kanzlerin Merkel „Wir schaffen das“. In einer Serie erzählt die NRZ die Geschichten derer, die damals nach NRW kamen.

Mit unserer neuen Serie wollen wir in den kommenden Monaten beleuchten, welche Auswirkungen die sogenannte Flüchtlingskrise hatte. Wir wollen Menschen vorstellen, die als Flüchtlinge gekommen sind, die über ihre Träume und Erfahrungen berichten und darüber, wie sie sich in Deutschland integriert haben, aber auch Menschen, die sich damals engagiert haben.

Wir recherchieren, was in den Kommunen geschehen ist, wie viele Flüchtlinge noch im Leistungsbezug oder in Sprachkursen sind. Wir werden auch die negativen Seiten beleuchten und mit Flüchtlingshelfern sprechen, die sich enttäuscht zurückgezogen haben, und über die Kriminalität oder religiöse Radikalität unter Flüchtlingen. Zudem werden wir Menschen porträtieren, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind.

