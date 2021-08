Die Corona-Zahlen in den Niederlanden sind in der vergangenen Woche leicht angestiegen. Die Landes-Inzidenz liegt bei 100. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz der Regionen hat weiter Amsterdam-Amstelland mit 175,8 (Symbolbild).

Pandemie Corona Niederlande: Hier ist die Inzidenz am höchsten

Essen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden ist in der vergangenen Woche erneut gesunken. So ist die Corona-Lage in den einzelnen Provinzen.

In den Niederlanden ist die Zahl der Neuinfektionen und auch die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche etwas gesunken. Für Reisende gibt es deshalb aktuell keine Beschränkungen mehr. Für einen Zeitraum von knapp zwei Wochen zwischen Ende Juli und Anfang August sah dies noch anders aus: Nicht Immunisierte (geimpft oder genesen) mussten nach einem Urlaub oder längeren Aufenthalt in Quarantäne und konnten sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen.

Mittlerweile führt das RKI nur noch die Überseegebiete des Königsreichs der Niederlande, also die Inseln Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Eustatius, Sint Maarten und Saba, als Hochrisikogebiete. Im europäischen Kernland hingegen machen sich die von der Regierung Rutte zurückgenommenen Lockerungen weiter bemerkbar. 17.315 Neuinfektionen zählte das Land in der vergangenen Woche, die Sieben-Tage-Inzidenz lag in den Niederlanden insgesamt bei 100. Das bedeutet einen leichten Anstieg der Inzidenz.

Corona in den Niederlanden: Hochschulen öffnen - Nachtclubs bleiben weiter zu

Angesichts der hohen Zahl von Neuinfektionen lockern die Niederlande ihre Corona-Maßnahmen vorerst nur geringfügig. Clubs, Bars und Diskotheken blieben weiterhin geschlossen. Allerdings dürfen die Universitäten und Fachhochschulen nach den Sommerferien wieder ihre Türen öffnen und Studenten nach eineinhalb Jahren wieder Präsenzunterricht bekommen.

Den nächsten Schritt zur Normalität stellte der Premier erst für den 20. September in Aussicht. Sofern die Zahl der Neuinfektionen und Patienten in Krankenhäusern niedrig sei, könne dann die Masken-Pflicht in Bus und Bahn gestrichen werden. Die Regierung hält es zudem für möglich, dass ab November alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden können.

Corona-Zahlen in den Niederlanden steigen leicht

Ende Juni waren Clubs und Diskotheken geöffnet worden. Kurze Zeit später waren die Zahlen nach diesen Lockerungen förmlich explodiert: Am 14. Juli meldete die Regierung mehr als 50.000 Neuinfektionen binnen einer Woche und eine Landes-Inzidenz von rund 300. Auch die Marke von 500 wurde in einigen Regionen geknackt.

Die Regierung zog daraufhin die Notbremse, nahm Lockerungen zurück. In den vergangen Wochen verbesserte sich die Lage drastisch. Nun sind die Corona-Zahlen in den vergangenen sieben Tagen leicht angestiegen.

Diese Corona-Regeln gelten derzeit in den Niederlanden:

Discos und Nachtclubs sind geschlossen

Festivals sind untersagt

Gaststätten müssen um Mitternacht schließen

Museen, Theater, Zoos und Kinos geöffnet, ebenso Restaurants und Geschäfte

Maskenpflicht gilt nur für Busse, Bahnen und Flughäfen

Kann bei Veranstaltungen kein Sicherheitsabstand eingehalten werden, kann von Besuchern ein negatives Testergebnis oder ein Impfnachweis verlangt werden.

Inzidenzen in den Niederlanden: Deutliche Unterschiede in den Regionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz unterscheidet sich von Region zu Region noch immer mitunter deutlich (s. unten stehende Tabelle, Quelle: Niederländisches Gesundheitsinstitut RIVM, Stand Dienstag, 24. August). Das Ministerium unterteilt das Land bei seiner Übersicht nicht in die auch vielen Deutschen geläufigen Provinzen, sondern in insgesamt 25 unterschiedlich große, sogenannte Veiligheidsregio’s.

In den Niederlanden ist die Zahl der Neuinfektionen und auch die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche leicht angestiegen. Foto: Funke Foto Services (Archiv) / Lars Heidrich

Am stärksten betroffen ist weiter der Großraum Amsterdam mit einer Inzidenz von 175,8, der aktuell höchste Wert des Landes. Auf dem zweiten Platz folgt Flevoland am Ijsselmeer mit 153. Das besonders für Kurztrips und Einkäufe beliebte Venlo gehört zu Limburg-Zuid und liegt mit einer Inzidenz von 68,8 unter der Landesinzidenz.

In Zeeland, ist die Inzidenz mit 84,8 auf einem höheren Niveau. Den mit Abstand niedrigsten Wert meldet seit Wochen die dünn besiedelte Veiligheidsregio Drenthe im Nordosten des Landes mit 63,7.

So ist die Corona-Lage auf den niederländischen Nordseeinseln und an der Küste

So sehen die Zahlen auf den Inseln aus: gehört wie der angrenzende Bereich am Festland rund um Den Helder, der sich über Bergen bis nach Egmond erstreckt, zu Noord-Holland-Noord. Inzidenz: 73,7. Auf den übrigen niederländischen Inseln Vlieland, Ameland, Terschelling und Schiermonnikoog sieht es ähnlich aus. Sie zählen zu Fryslân. Inzidenz: 96,7.

Etwas höher sind die Werte bei den für den wichtigen Küstenorten in der Mitte der Niederlande. Katwijk, Noordwijk und die Kultur-Destination Leiden gehören zu Hollands Midden, die Inzidenz liegt dort bei 90,4 (Vorwoche 92,4); Zandvoort zu Kennemerland, 108,9 (Vorwoche 98,9), und der Bereich Den Haag und Scheveningen zu Haaglanden, 113,8 (Vorwoche 108,7).

Tagesaktuelle Corona-Zahlen lassen sich auch in einem sehr dezidierten Dashboard der niederländischen Regierung nachlesen. Dort ist es auch möglich, nach einzelnen Orten zu suchen. Die Inzidenz-Zahlen werden allerdings nicht angezeigt.

Verwaltungseinheit Zahl der Infektionen Sieben-Tage-Inzidenz Amsterdam-Amstelland 1884 175,8 Flevoland 655 153,0 Rotterdam-Rijnmond 1778 133,9 Zaanstreek-Waterland 454 133,6 Haaglanden 1277 113,8 IJsselland 599 112,0 Kennemerland 601 108,9 Twente 671 106,2 Zuid-Holland-Zuid 470 101,9 Gelderland-Zuid 581 103,0 Fryslân 630 96,7 Groningen 546 93,0 Brabant-Noord 612 92,8 Utrecht 1248 91,7 Hollands-Midden 736 90,4 Gooi 232 89,5 Gelderland-Midden 624 89,0 Zeeland 327 84,8 Noord- 647 77,8 Limburg-Noord 405 77,6 Noord-Holland-Noord 491 73,7 Limburg-Zuid 406 68,3 Brabant-Zuidoost 536 68,3 Midden- 753 66,6 Drenthe 315 63,7

