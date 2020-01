Kreis Wesel. Mit einem Fahrsimulator will die Polizei Radler und auch Autofahrer zu mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr erziehen. Unfallzahlen weiter hoch.

So lehrt die Polizei Wesel Radler sicheres Fahren im Verkehr

Eine idyllische Landstraße, links und rechts dichter Wald, Vögel zwitschern. Auf meinem Pedelec fahre ich einigermaßen zügig die Straße entlang. Wie aus dem Nichts zieht plötzlich von rechts ein Quad aus einer Seitenstraße. Mit beiden Händen greife ich die Bremsen an meinem Lenker, um einen Unfall zu verhindern. Ein lachender Smiley erscheint vor mir auf dem Bildschirm. „Gut reagiert“, sagt das Computerprogramm. „Gut gemacht“, sagt auch Jörg Nitschke von der Kreispolizeibehörde Wesel.

Der Pedelec-Simulator der Polizei Wesel, auf dem ich sitze, misst meine Fahrt penibel genau. Mit einer Reaktionszeit von 1,09 Sekunden war ich in dieser Situation schnell genug, um rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Fast acht Meter habe ich zwischen Bremsreflex und kompletten Stillstand noch virtuell zurückgelegt. Wäre ich mit dem Testrad mit über 40 km/h unterwegs gewesen, was mit einem modernen Pedelec durchaus möglich ist, läge mein Bremsweg bei über 23 Metern – im Straßenverkehr oft viel zu weit.

Pedelecs: Zahl der Unfälle nimmt zu

Mit den Pedelec-Aktionstagen will die Kreispolizei auf genau diese Gefahren hinweisen. Am Simulator, der verschiedene Gefahrensituationen im Straßenverkehr darstellen kann, können Menschen, die über den Kauf eines Pedelecs nachdenken, schon mal das Fahrverhalten der deutlich schwereren, aber auch schnelleren Zweiräder kennenlernen. Und das sei dringend notwendig, sagt Verkehrssicherheitsberater Nitschke. Denn seit Jahren steigt die Zahl der Unfälle mit Pedelecs in NRW; im Jahr 2018 um rund 1700 Fälle im Vergleich zu 2017. Auch im Kreis Wesel wurden mehr Unfälle mit Pedelecs gezählt, bei denen sich 58 Personen leicht und 17 schwer verletzten. Auch wenn die Unfallstatistik für das Jahr 2019 noch nicht vorliegt, rechnen Verkehrsexperten mit weiter steigenden Fallzahlen.

Ein Quad kommt von rechts aus einer Seitenstraße. Hier gilt es, schnell zu reagieren. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das liege daran, dass die Radfahrer mit ihrem Gefährt oft nicht richtig umgehen können, aber auch Autofahrer die Geschwindigkeiten der Radler unterschätzen. „Mit der Motorunterstützung sind auch die langsamsten Fahrer so schnell unterwegs wie Sportler“, so Nitschke. Doch nicht nur das Beherrschen des Rads ist wichtig, sondern auch die richtige Ausrüstung, gerade in der dunklen Jahreszeit. Auch hierzu beraten Nitschke und seine Kollegen.

>>> Pedelec-Aktionstag noch am 10. Januar in Wesel

Der Pedelec-Aktionstag der Polizei Wesel läuft noch bis zum heutigen Freitag, 10. Januar.

Der kostenlose Infotag findet statt von 9 bis 16 Uhr im Gebäude der Polizei an der Schillstraße 46 in Wesel. Weitere Informationen telefonisch 0281/ 107-3233 oder 107-7777. Keine Anmeldung notwendig.