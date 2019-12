Weihnachtsdeko So schön wird in der Region zur Weihnachtszeit geschmückt

Duisburg/Kreis Wesel. Kurz vor Weihnachten stimmen festlich geschmückte Vorgärten, Fenster und gar Dächer auf das große Fest ein - wir haben einige Fotos gesammelt.

Lichterketten erstrahlen, aufblasbare Rentiere, Weihnachtsmänner und Schneemänner werden aufgebaut, Krippen aufgestellt: In der Weihnachtszeit sind der festlichen Dekoration keine Grenzen gesetzt – auch nicht in Vorgärten, an Fenstern, Häuserfassaden oder gar auf den Dächern.

In Moers-Meerbeck verwandelt sich der Garten von Leon Schepers Jahr für Jahr in ein Winter Wunderland – dieses Mal mit etwa 58.000 LED-Lichtern. In Dinslaken-Lohberg steckt Familie Schlagenhaft Jahr für viel Engagement in die Dekoration, in Wesel erstrahlt ein Haus in Bislich traditionell in festlichen Farben - und in Duisburg-Homberg trägt ein Haus an der Hochfeldstraße alle Jahre wieder zur vorweihnachtlichen Stimmung im Duisburger Westen bei.

Klicken Sie sich durch die Bilder der geschmückten Weihnachtshäuser:

Lichterketten, Schneemann und Co.- So wird geschmückt