So soll das letzte Wochenende vor dem Lockdown ablaufen

Es ist das letzte Wochenende bevor im ganzen Land viele Lichter aus und Rollläden unten bleiben werden. In der Gastronomie bleiben die Öfen kalt und die Tische leer, Kunst- und Kulturveranstaltungen fallen aus und viele . Vier Wochen Teil-Lockdown stehen an.

Doch bevor die neuen Regeln in Kraft treten, sind an diesem Samstag und Sonntag noch viele Dinge erlaubt. Das könnte so mancher nutzen, um ein letztes Bier in der Kneipe um die Ecke zu trinken oder Freunde zu treffen. Denn auch das beliebte Fest Halloween steht an, an dem sonst viele feiern. Ein Stimmungsbild aus der Region vor dem Lockdown.

Ordnungsämter

Ordnungsämter und Polizei wollen an diesem Wochenende wieder verstärkt an den Party-Hotspots der größeren Städte die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrollieren. Das Essener Ordnungsamt etwa hat sein Personal nach Angaben einer Sprecherin so eingeplant, dass vor allem am Samstagabend – Halloween – viele Mitarbeiter unterwegs sein werden. Auch in Köln und Düsseldorf werden städtische Mitarbeiter – „wie an den vergangenen Wochenenden auch“ - die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrollieren.

In Dinslaken will man wie gewohnt kontrollieren und auch in den späteren Abendstunden im Stadtgebiet unterwegs sein, wie Sprecher Marcel Sturm erklärt. Dabei werden „insbesondere auch neuralgische Punkte“ bestreift. Grundsätzlich gehe man nicht von einem gesteigerten Aufkommen aus, sei aber darauf vorbereitet, so Sturm. In Moers rechnet die Stadt mit einem etwas erhöhten Gästeaufkommen in der Gastronomie, aber in der „Innenstadt oder speziellen Orten sehen wir das eher nicht“, so ein Stadtsprecher. Man versuche im Rahmen der personellen Möglichkeiten, eine flächendeckende Kontrolle durchzuführen. Die Stadt geht nicht davon aus, dass die Dinge am Samstagabend aus den Fugen geraten können: „Insgesamt sehen wir uns gut vorbereitet und erwarten keine Eskalation.“

Das NRW-Innenministerium hat bislang keine Hinweise auf mögliche exzessive Partys. In Städten, in denen Halloween traditionell eine große Rolle spiele, werde sich die Polizei – wie üblich – mit mehr Einsatzkräften wappnen, versicherte ein Sprecher. „Wir sind sicher, jede Polizeidienststelle behandelt das vor Ort mit der nötigen Sensibilität.“

Gastronomie

Restaurantbesitzer, Wirte, Kellner und Köche trifft der Lockdown besonders hart. Deshalb hoffen viele, dass sie an diesem Wochenende zumindest noch mal ein paar Umsätze machen können. In die Karten spielen könnten ihnen dabei die Wetteraussichten für dieses Wochenende. „Das gute Wetter werden hoffentlich viele nutzen um spontan noch mal auszugehen“, erwartet Thorsten Hellwig, Sprecher vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in NRW. Er hoffe so auf einen schönen Abschied für die Gäste als auch für die Gastronomen.

Für einige Zeit von seinen Gästen verabschieden muss sich auch Jörg Thon, Inhaber des Restaurant Ratskeller in Mülheim. Bevor ab der kommenden Woche sein Restaurant geschlossen bleiben muss, erwartet er am Samstag und Sonntag aber noch mal einige Gäste. „Viele Stammgäste und Freunde wollen noch mal vorbeikommen.“ Er verzeichnet derzeit eine höhere Nachfrage an Reservierungen. „Es ist etwas mehr los als in den vergangenen Wochen, aber die Gäste überrennen uns auch nicht.“

Kulturveranstaltungen

Viele Kunst- und Kulturveranstaltungen sind in diesem Jahr bereits ausgefallen. Künstlern, Veranstaltern und Technikern steht das Wasser deswegen schon bis zum Hals. Auch an diesem Wochenende waren Veranstaltungen geplant, die jetzt ausfallen. Einige wenige Veranstalter wollen ihr Event aber noch durchziehen – unter strengen Hygienemaßnahmen.

So etwa die , die an diesem Wochenende auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen stattfindet. „Wir nehmen die aktuelle Lage sehr, sehr ernst“, sagen die Veranstalter Silvia Sonnenschmidt und Thomas Volkmann auf Anfrage. Die Messe werde mit einem „detaillierten und abgestimmten Hygieneschutzkonzept mit strikten Maßnahmen“ durchgeführt.

Dazu zählen ein begrenztes Ticketkontingent, eine Personen-Registrierung und die durchgängige Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Man veranstalte die Messe „im Interesse unserer Teilnehmer, die sich vielfach über Monate auf die Veranstaltung vorbereitet haben, und einen Marktplatz dringend brauchen.“ Gerade die Kunstbranche stehe extrem unter Druck.