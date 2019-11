St. Antony-Hütte soll „Route der Industriekultur“ bereichern

Die „Route der Industriekultur“ soll Zuwachs bekommen: Experten empfehlen einstimmig, die St. Antony-Hütte in Oberhausen als weiteren sogenannten Ankerpunkt aufzunehmen. Die Fachleute bescheinigen ihr eine außergewöhnliche industriegeschichtliche Bedeutung. 1758 floss dort erstmals im Ruhrgebiet Roheisen.

Die Hütte gilt damit als „Wiege des Ruhrindustrie“. Mit der Zeche Nachtigall und dem Muttental bei Witten verfügt die „Route der Industriekultur“ bereits über das bergbaugeschichtliche Pendant – über die „Wiege des Bergbaus“. Vor 300 Jahren waren dort die ersten Brocken Kohle gefördert worden.

Auf der Route wäre die Oberhausener Hütte, die mit ihrem industriearchäologischen Park zum Industriemuseum des Landschaftsverband Rheinland gehört, Ankerpunkt Nummer 26 – neben anderen Industriekultur-Meilensteinen wie der Zeche Zollverein in Essen, dem Gasometer in Oberhausen oder dem Landschaftspark Nord in Duisburg. Die Gremien des Regionalverbandes Ruhr (RVR) entscheiden in den nächsten Wochen über die Aufnahme, das endgültige Votum fällt die Verbandsversammlung am 13. Dezember 2019.

Beliebte Route besteht seit 20 Jahren

Die 400 Kilometer lange „Route der Industriekultur“ feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Neben den Ankerpunkten, die gut sichtbar mit einem gelben Pylon und auf Brammen angebrachten Infotafeln ausgestattet sind, gehören 31 Themenrouten, 17 Aussichtspunkte und 13 bedeutende Arbeitersiedlungen dazu. Laut RVR wird die Route jedes Jahr von rund 10 Millionen Menschen genutzt. Für die Antony-Hütte sprechen die Experten bei einer Aufnahme mehrere Empfehlungen aus. Sie regen zum Beispiel an, den archäologischen Bereich durch ein geologisches Schichtmodell zu ergänzen.