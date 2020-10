Stadt Krefeld richtet weitere Fahrradstraßen ein

Am Niederrhein. "Die Offensive für mehr Fahrradfreundlichkeit geht weiter voran", heißt es im Krefelder Rathaus.

Die Stadt Krefeld richtet an diesem Montag (19. Oktober 2020) weitere Fahrradstraßen ein. "Die Offensive zu mehr Fahrradfreundlichkeit geht weiter voran", heißt es im Rathaus. Schilder mit einem weißen Fahrrad auf blauem Grund weisen die Straßen als Fahrradstraßen aus. Autos und Motorräder sind bei entsprechender Zusatzbeschilderung erlaubt, müssen aber besondere Rücksicht nehmen.

Konkret geht es um die Inrather Straße (zwischen An der Pauluskirche und Bezirksgrenze Hüls), die komplette Bruckersche Straße in Hüls, in der Innenstadt die Roonstraße (zwischen Uerdinger Straße und Friedrich-Ebert-Straße), die Germaniastraße, die Tiergartenstraße und in Uerdingen die Alte Krefelder Straße (zwischen Kurfürstenstraße und Am Marktplatz/Burgstraße sowie zwischen Kurfürstenstraße/Augustastraße).

Corona-Sonderregelung vor einer Schule

Eine Sonderregel gibt es laut Stadt auf der Tiergartenstraße zwischen Violstraße und Eichendorffstraße - wo sich die Grotenburgschule befindet. Dort hatten sich immer "Elterntaxis" vor dem geschaffenen neuen Schuleingang gestaut, und so gefährliche Situationen für Schulkinder geschaffen. Deshalb wird der Straßenabschnitt nun vorübergehend zu einer reinen Fahrradstraße. "Dies bedeutet, dass das Zusatzzeichen „Kfz und Motorräder frei“ entfällt und tatsächlich nur Radfahrer und der Schulbus dort fahren dürfen", heißt es im Rathaus. Nach der Corona-Pandemie soll aber wieder Kfz-Verkehr dort zugelassen werden.

- Info Fahrradstraße: Hier wird Fahrbahn zum „Radweg“. Autos und Motorräder müssen besondere Rücksicht auf Radfahrer nehmen. Es gilt Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit. Radler dürfen nebeneinander fahren, sogar in Gruppen, aber möglichst rechts. Fahrzeuge dürfen mit einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern überholen. Kinder unter acht Jahren müssen auch in einer Fahrradstraße auf dem Gehweg fahren.