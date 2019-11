Städtebund will Bürgerrechte bei Planverfahren beschneiden

An Rhein und Ruhr. Der Bund will die Verkehrswende voranbringen. Die Kommunen fordern dafür beschleunigte Verfahren und mehr Personal in den Verwaltungen.

Verstopft und schadstoffbelastet: Die Fixierung auf das Auto als wichtigstes Verkehrsmittel hat die Städte an ihre Grenzen gebracht. Jetzt soll eine Verkehrswende kommen, die den öffentlichen Nahverkehr, Radfahrer und Fußgänger in den Blick nimmt. Dazu hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun das „Bündnis für moderne Mobilität“ ins Leben gerufen, mit dem der knappe Verkehrsraum in den Städten besser aufgeteilt werden soll.