Straftäter flieht bei Ausgang aus Viersener LVR-Klinik

Viersen. Die Polizei sucht einen verurteilten Straftäter, der von einem begleiteten Termin nicht in den Maßregelvollzug in Viersen zurückgekehrt ist.

Die Polizei in Viersen sucht nach einem Mann, der in der Klinik des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Süchteln untergebracht und bei einem Termin geflohen ist.

Der Mann war am Montag in Viersen bei einem begleiteten Termin entwichen, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war der 36-Jährige auf Beschluss eines Landgerichts untergebracht wegen Gewalt-, Rohheits- und Eigentumsdelikten.

Zuletzt sei er am Rathausmarkt in Viersen gesehen worden. Er sei 1,65 Meter groß, habe eine Glatze und sei mit einer beigen Jacke, blauem T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Polizei bittet über den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. (red)

