Streit zwischen 60 Familienmitgliedern - Polizei greift ein

Die Polizei in Mönchengladbach musste am Wochenende zweimal ausrücken, um Streitereien unter Großfamilien zu schlichten.

Rund 60 Mitglieder einer Großfamilie sind am Samstagabend in Mönchengladbach untereinander derart in Streit geraten, dass die Polizei die Auseinandersetzung schlichten musste. Elf Personen kamen in Gewahrsam, nachdem sie gewalttätig aufeinander losgegangen waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zivilbeamte hatten zusätzliche Polizeikräfte anfordern müssen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zu Verletzten gab es zunächst keine Angaben.

Schon vorher Streit zwischen Großfamilien

Bereits am Freitagabend waren Mitglieder zweier unterschiedlicher Großfamilien in der Nähe des Bahnhofs massiv aneinandergeraten. Hier mussten Beamte der Polizei und Bundespolizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt einschreiten. Die Hintergründe der Streitigkeiten war laut Polizei noch unklar. (dpa)