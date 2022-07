Tabu-Hit: „Layla“ auf Platz 1 in den niederländischen Charts

Aus den Niederlanden. Der umstrittene Partyhit „Layla“ von DJ Robin und Schürze feiert im Nachbarland seinen nächsten Erfolg. Und zwar in niederländischer Übersetzung.

, den Party- oder auch „Tabuhit“ von DJ Robin und Schürze. Nun gibt es eine niederländische Version – die fünf Tage nach Veröffentlichung sogar auf Platz 1 der niederländischen iTunes-Charts steht.

„Ik heb een bordeel. En mijn liefje die heet Layla“, lautet der inzwischen so bekannte Text in der niederländischen Übersetzung. Während das Lied auf einigen Festen in Deutschland , hat sich eine Diskussion darüber in den Niederlanden noch nicht entfacht.

Party-Hit „Layla“ in den Niederlanden bislang wenig umstritten

Hierzulande hatte sich sogar Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) eingeschaltet. Auf Twitter kommentiert er, dass er es „eins zu viel“ finde, wenn Schlager-Texte „behördlich“ verboten würden. Der Tweet heizt die Debatte um den Song noch einmal an.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Viele widersprachen Buschmann daraufhin in den sozialen Netzwerken. Sie bemängelten, dass er den Sachverhalt falsch dargestellt habe. Nicht die Behörde hätte die Volksfest-„Playlist“ zensiert, sondern die Kommune als Veranstalter des Events. Gespielt wird der Song auf deutschen Festen also teilweise nicht mehr – andernorts, wie in den Niederlanden, dafür erst recht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein