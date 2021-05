Tag der Pflege: Bessere Bedingungen und mehr Lohn im Fokus

Münster/Düsseldorf. Zu wenig Personal, unangemessene Bezahlung: Eine breite Kampagne will die Bedeutung der Pflege als Säule des Gesundheitssystems hervorheben.

Mit mehreren Kampagnen zum internationalen Tag der Pflege am Mittwoch wollen zahlreiche Akteure die Bedeutung der Pflegeberufe hervorheben. Pflegekräfte seien eine tragende Säule des Gesundheitssystems, betonte die Pflegekammer NRW. Sie will am Vormittag (10.10 Uhr) öffentlich auf die schwierigen Arbeitsbedingungen und eine nicht angemessene Bezahlung in der Pflege hinweisen.

Gemeinsam mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) soll die Krankenpflegerin Meike Ista vom Uniklinikum Münster als „Botschafterin der Pflege NRW“ ausgezeichnet werden. In der Pro7-Sendung „Joko & Klaas Live“ zum Pflegenotstand konnten Zuschauer sie vor einigen Wochen sieben Stunden lang bei ihrer Arbeit im Knochenmark-Transplantationszentrum begleiten.

Verdi will Gesundheitspolitik die "Rote Karte" zeigen

Über die Lage in der Altenpflege nach über einem Jahr Pandemie will zudem die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Düsseldorf berichten. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, dass sich Beschäftigte aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an dem bundesweit geplanten Aktionstag beteiligen wollten.

Man werde der Gesundheitspolitik die „Rote Karte“ zeigen. Seit Monaten arbeite das Pflegepersonal am Anschlag, von Entlastung und Verbesserungen sei aber nach wie vor nichts zu spüren. (dpa)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein